Spiegel: "Dodik neće stati dok ga ne zaustave"

Njemački politički magazin "Spiegel" piše kako se bosanski Srbin Milorad Dodik i Nijemac Kristijan Šmit (Christian Schmidt) "kao dva voza velikom brzinom kreću jedan prema drugom“. Potom daje prikaz stanja na terenu.

"Spiegel" ukazuje kako Dodik godinama nije propustio nijednu priliku da zaprijeti otcjepljenjem svog dijela zemlje i tako raznese ili digne u vazduh omraženu državu. A baš to bi Šmit trebao da spriječi – kao visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH. Njegova misija je da u skladu s Ustavom garantuje suživot u multietničkoj republici, razorenoj ratom, prenosi DW.

Povisio ulog

Dodik je, nastavlja "Spiegel", nedavno „povisio ulog“: pustio je parlamentarce u njegovom dijelu zemlje da donesu zakon koji osporava autoritet državnog Ustavnog suda – što je napad na jednu od centralnih institucija koja, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, garantuje opstanak BiH.

Nadalje, kako se navodi, u RS više se ne bi smjele objavljivati ni uredbe visokog predstavnika, pa ih ne bi trebalo ni provoditi. Državni službenici, koji bi se oglušili, bili bi podvrgnuti krivičnom gonjenju.

Šmit je poništio zakone i najavio kaznu do pet godina zatvora - za radnje koje ugrožavaju ustavni poredak države. Ali, kako dodaje "Spiegel", to na Dodika nije ostavilo utisak, iako bi to značilo da bi predsjednik RS i njegovi funkcioneri u budućnosti morali da računaju s hapšenjem u momentu kada kroče u drugi entitet i glavni grad Sarajevo.

- Samo: Hoće li zaista doći do toga? I šta je s nedavnom Dodikovom prijetnjom da će do kraja godine održati referendum o otcjepljenju RS? Šta sve ovo znači za ionako veoma eksplozivnu atmosferu na Balkanu? - pita se "Spiegel".

Gubitak obraza

U tekstu se konstatuje i kako Dodik još nije stavio svoj potpis na zakone, kao i da bi povlačenje značilo „gubitak obraza“.

"Spiegel" potom ocjenjuje kako je Dodika za vođenje ovakve politike „godinama ohrabrivala neodlučnost Evropske unije o pitanju kako se nositi s onima koji potpaljuju situaciju“ u BiH. „A među njima je i, s vremena na vrijeme, i etnički Hrvat Dragan Čović. Iza njega stoji HDZ, koja je kontrolisana iz Zagreba“, piše "Spiegel", napominjući da je HDZ (Hrvatske) članica Evropske pučke partije. Njemački politički magazin ne propušta ni da spomene Mađara Viktora Orbana, koji se posljednji put sastao s Dodikom krajem juna, kada je „uvjeravao Srbe u njegovu podršku“.

- Sankcije EU protiv Dodika ili protiv Republike Srpske će propasti zbog protivljenja Mađarske - to je u martu jasno rekao mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Szijjártó) - podsjeća se u tekstu.

Šokantna ukupna slika

Ovo neslaganje doprinosi zapanjujućoj slici koju odaju evropski pregovarači u Bosni i susjednim zemljama - dok iza kulisa Amerikanci ponovo pokušavaju davati ton. I ministar vanjskih poslova Entoni Blinken (Antony) i dugogodišnji diplomata Kristofer Hil (Christopher Hill) (ambasador u Beogradu) poznaju region i strahuju da će se tenzije, kao posljedica ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, preliti preko Srbije i područja naseljenih Srbima na Balkan, piše "Spiegel".

Potom se citira analiza s Praškog instituta za sigurnosne studije u kojoj se kaže kako je „kontinuirano slabljenje prisustva EU na Balkanu“ učinilo Bosnu podložnijom utjecaju Beograda i Zagreba, ali i drugih geopolitičkih aktera, „prije svega SAD, Rusije i Turske“.

- I dok bosanski ministar odbrane Zukan Helez, ako se Dodik ne zaustavi, otvoreno prijeti ratom („Plan B“), Srbin se razmeće vojnom podrškom Rusiji - navodi dalje "Spiegel", napominjući da je Dodik od Putina dobio samo priliku za fotografisanje i ništa više kao i da je interes Rusije za sukob u BiH „vjerovatno ograničen na skretanje pažnje s ukrajinskih ratišta“.

Odnos podložan fluktuacijama

- To što je predsjednik Srbije Vučić, od svih aktera, ocijenio da se u susjednoj RS sprema "ogromna i ozbiljna kriza", ostavlja utisak izvjesne komike. Iako je odnos između njega i Dodika podložan fluktuacijama, jasno je da se sa obje strane Drine gotovo ništa ne dešava bez Vučićevog znanja i saglasnosti - piše njemački sedmičnik.

- Dodikovi posljednji potezi odražavaju njegovu odlučnost, ali i zajednički neuspjeh njegovih partnera na vlasti i međunarodnih aktera, posebno EU, SAD, Ujedinjenog Kraljevstva i OHR-a u efikasnom suprotstavljanju njegovoj lukavoj i dobro osmišljenoj strategiji“, prosuđuju bosanski intelektualci, okupljeni oko politologa Vedrana Džihića iz Beča. Sada se traži potpuna diplomatska izolacija Dodika i prekid svih novčanih tokova u Republiku Srpsku, jer, zaključuje se u "Spiegelu": "Dodik neće stati dok ga ne zaustave".