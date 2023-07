Zvizdić: Dodika treba zaustaviti i zabraniti mu političko djelovanje

Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine (NiP), kazao je za N1 kako je lider SNSD-a i potpredsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik "prešao sve crvene linije" i da "nema više prostora za razgovor s njim". On je pozvao NATO da rasporedi snage u Brčko Distriktu jer bi to bilo "najjednostavnije i najefikasnije rješenje".

Dodik je danas potpisao Ukaz o proglašenju zakona NSRS-a koji je Schmidt poništio. Da li je prešao crvenu liniju?

Ovo što Dodik radi treba nazvati pravim imenom – riječ je o puzajućem državnom udaru. Ovo je početka pravne, a onda i teritorijalne secesije bh. entiteta RS. Potpisujući ovaj ukaza on je svjesno ušao u prostor krivičnog djela i dao je jasnu poruku da neće stati u svojoj antibosanskoj, antidejtonskoj, rušilačkoj politici. Ovo je poruka da se treba zaustaviti Dodik i zabraniti mu političko djelovanje jer je potpuno jasno da je spreman žrtvovati mir da bi sačuvao svoj autokratski način vladanja.

Izjavili ste da je vrijeme da NATO dođe u BiH. Hoće li?

Mislim da je to realan scenarij. Godinama insistiram na dolasku NATO-a i smatram to najjednostavnijim i najefikasnijim rješenjem.

Kako bi to izgledalo?

NATO bi mogao na svom samitu donijeti odluku o raspoređivanju snaga u Brčko Distriktu i za to ne treba ničiju dozvolu. Odgovorno tvrdim, a sa mnom se slažu brojni vojni i politički analitičari, da bi od tog momenta Dodik prestao da spominje secesiju. Nikada više Dodik ne bi spomenuo secesiju. I nikada više ne bi pokrenuo bilo kakav potez koji bi moga značiti secesiju RS-a. Pozivam naše prijatelje u NATO-u da donesu ovakvu odluku. Nema više prostora za razgovor sa Dodikom, posebno nakon njegovih primitivnih ispada u Konjicu.

On je svojim primitivnim, rasističkim i šovinističkim izjavama u Konjicu zatvori vrata svim daljim razgovorima o budućnosti Bosne i Hercegovine. Mislim da trebamo poslati poruku prijateljima u međunarodnoj zajednici da je naše strpljenje potpuno iscrpljeno. Vrijeme ustupaka je prošlo, on je prešao sve crvene linije. Dodik vozi 150 kilometara na sat, ali u potpuno suprotnom smjeru i sasvim je izvjesno da mora doći do sudara. On ne razumije pojam dogovor i kompromis, on samo razumije monolog.

Hoće li Dodik biti smijenjen?

Mislim da je neophodno da se zabrani rad tom čovjeku. Mislim da prvo moraju reagovati državne institucije jer je Dodik svjesno ušao u prostor krivične odgovornosti. Tužilaštvo ima punu pravnu osnovu da djeluje, on mora biti pozvan na saslušanje, a poslij toga slijede sankcije. Ako se to ne dogodi sasvim je sigurno da međunarodna zajednica neće stati na ovome, ovdje govorim prije svega o OHR-a.

Da li bi se mirno u RS-u posmatrala eventualna smjena Dodika?

Što se tiče MUP-a RS ne dolazi u obzir da na bilo koji nači se suprotstavi djelovanju državnih agencija, a što se tiče građana mislim da bi dočekali sa ogromnim oduševljenjem. Najviše bi bili oduševljeni brojni članovi SNSD-a koji nemaju dovoljno hrabrosti da se usprotive.