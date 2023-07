Skandalozno: Novinarki u RTV Srebrenica sugerirano da ne koristi pojam genocid

Kadira Šakić, jedna od troje zaposlenih Bošnjaka u RTV Srebrenica, suočila se s velikom nepravdom i neugodnošću na svom poslu.

Naime, kako je rekla za N1, sugerirano joj je da ne koristi termin genocid. Osim toga, njene kolege su njen post na službenoj Facebook stranici ovog preduzeća prepravili i izbacili termin genocid iz naslova o obilježavanju 11. jula.

"Stojim iza objava"

Šakić je istaknula da je sve krenulo od razgovora sa v.d. direktorom Bojanom Josipovićem.



- On mi se jučer javio i rekao da pazim šta ću da objavim. Rekla sam da iza objava stojim i da one nikoga ne vrijeđaju niti je tu šta sporno. Nakon dužeg razgovora ja sam insistirala da mi pojasni o kojim se objavama radi. Rekao je o objavama sa pojmom genocid. Ja sam rekla da ću da nastavim s tim i da se toga pridržavam i da ću nastaviti pisati da se u Srebrenici desio genocid. Zatim sam zatražila da mi se pismenim putem obrati da ja to ne smijem - istaknula je Šakić za N1.

Također, tu nije bio kraj nevjerovatnom poniženju. Njena objava je prepravljena.

- Ja sam preživjela žrtva genocida i doživjela sam da je izmjenjen naslov: "Konačan program obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica iz jula 1995. godine". Neko od kolega se usudio, vjerovatno na inicijativu direktora da promijeni naslov u "Konačan program stradanja Bošnjaka 11. jula ‘95. godine” - šokirano je ispričala Šakić.

To je fakt

Bespredmetno je pričati o ovome, kazala je, genocid je sudski utvrđena činjenica i to, ističe, nije njeno mišljenje i stav već fakt.



- Po cijenu otkaza ja neću dozvoliti i pristati da se nametne da ne mogu napisati i reći da nije bio genocid - navela je Šodi Kadira.

Danas je Kadira isto pravila i radijski prilog o posljednjim pripremama za 11. juli i za N1 je kazala da je ponovo upotrijebila termin genocid. Direktor je, objašnila je, i glavni urednik, ali on nije bio tu, pa nije bilo problema s korištenjem ovog termina.