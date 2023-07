Novi direktor Službenog glasnika RS: Ne plašim se Šmita, sutra ću objaviti Dodikov Ukaz

Službeni glasnik RS sutra će objaviti Ukaz predsjednika RS Milorada Dodika o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS, rekao je novoizabrani vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika RS Miloš Lukić.

Ovim izmjenama zakona je na neustavan način onemogućeno objavljivanje odluka OHR-a u Službenom glasniku RS.

Prvi zadatak

Lukić je rekao da se ne plaši visokog predstavnika Kristijan Šmit (Christian Schmidt).

- Prvi zadatak nam je, naravno, da objavimo Ukaze o proglašenju Zakona koje je potpisao predsjednik RS Milorad Dodik i drago mi je što ću moći učestvovati u tom procesu - rekao je Lukić za portal TV UNA.

Lukić je dodao da je Vladu RS, koja ga je na današnjoj telefonskoj sjednici imenovala za vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika RS, upoznao sa činjenicom kako im stoji na raspolaganju, te da će se Ukaz predsjednika RS objaviti sutra.

- Što se tiče odluka građanina Savezne Republike Njemačke Kristijana Šmita (Christian Schmidt), on ih kao i do sada može donositi kao što donosi sve odluke u svom privatnom životu da li će negdje ići na odmor ili šta će danas ručati ali kao što ne objavljujemo ni te njegove privatne odluke nećemo ni ove kojima on umišlja da može donositi određene zakone - rekao je Lukić.

Devušić podnijela ostavku

Podsjetimo, vršiteljica dužnosti direktora Službenog glasnika RS Milka Devušić danas je podnijela neopozivu ostavku na tu funkciju, nakon čega je Lukić postao novi v.d. direktora.

Pritisak na direktora Službenog glasnika koji je ujedno i glavni i odgovorni urednik ovog glasila u međuvremenu je pojačan, jer je visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojima se za neobjavljivanje odluka OHR-a predviđa zatvorska kazna od šest mjeseci do čak pet godina.