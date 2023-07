Konaković: Pred BiH su brojne šanse, trebamo to iskoristiti hladne glave

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na dvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum. Održao je više bilateralnih susreta, među ostalim, sa posebnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za zapadni Balkan i zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom (Gabriel Escobar) te visokim predstavnikom Evropske unije i potpredsjednikom Evropske komisije Žozepom Boreljom (Josep Borrell). Ministar Konaković bio je gost Dnevnika BHT1.

Konaković ističe kako su Borelj i Eskobar tokom ovih sastanaka izrazili zabrinutost zbog trenutne situacije u BiH. Istovremeno, kako je rekao, jasno je da je pred BiH mnogo novih šansi, prije svega mogući ubrzani pristup Evropskoj uniji.

Čudna situacija za BiH

- Ovo je jedna vrlo čudna situacija za Bosnu i Hercegovinu, zabrinutost zbog posljednjih postupaka Narodne skupštine RS, zakona koji nemaju pravnu snagu i, nažalost, udara na ustavni poredak i, kako mi se čini, najave nastavka te vrste udara na ustavni poredak. S druge strane, vidljivo je golim okom ono što se dosad nije tako često dešavalo - šanse za BiH, ubrzani mogući pristup Evropskoj uniji, dakle ubrzavanje tog našeg evropskog puta, mnogo novih prilika za nove projekte, za fondove, za sve ono što smo dugo čekali. Umjesto da se zaista fokusiramo na trenutak koji imamo, nažalost, uglavnom zbog ukrajinske krize, zbog agresije Rusije na Ukrajinu, političari u BiH, prije svega iz bh. entiteta Republika Srpska opredijelili su se još jednom za neku konfliktnu fazu koja ništa dobro ne donosi građanima BiH, niti u jednom entitetu, niti u Brčko distriktu. Vidio sam zabrinutost gospodina Borrella i Escobara. S druge strane, mogu reći da sam vidio odlučnost koju do sada nisam tako često primjećivao - da se ipak potpuno drugačije pozicioniraju i da onima koji najavljuju dalja rušenja ustavnog poretka jasno daju do znanja da to ovoga puta neće moći", kazao je Konaković.

Naveo je kako međunarodnim zvaničnicima nije jasno da se neko u ovom trenutku u BiH odlučuje za konfliktnu politiku.

Konaković je mišljenja kako će odlučnost američke i evropske administracije uskoro dovesti do stabilizacije prilika u našoj zemlji.

- Evropska unija je počela neku novu eru odnosa, mogu tako reći, s obzirom da je priča o proširenju bila potpuno zamrla, da nije bila realna ni objektivna prije samo recimo godinu i pol ili dvije dana, da se zbog agresije na Ukrajinu sada sve to mijenja, da BiH ima priliku iskoristiti taj novi momentum. Ne shvataju zašto se neko u ovom trenutku odlučuje za neku drugu vrstu politike, konfliktne, koja godinama ništa dobro nije donijela BiH. Ta odlučnost koju primjećujem i u američkoj i u evropskoj administraciji ovoga puta mi se čini faktorom koji bi trebao doprinijeti vrlo brzo stabilizaciji odnosa u BiH. Ako ne, neće se dobro provesti oni koji drugačije postupaju ovih dana i koji pokušavaju blokirati ili udarati na ustavni poredak - kazao je Konaković.

Naveo je kako je imao priliku razgovarati sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom (Antony) o situaciji u BiH i da je impresioniran koliko on do u detalje poznaje stanje u BiH.

Odlučan i oprezan pristup

Amerikanci, ističe Konaković, imaju vrlo odlučan i oprezan pristup.

- Zaista su izgledali puno drugačije i ulijevali su puno više optimizma. Još uvijek postoji taj tračak nade evo, i u američkoj administraciji, svi se nadamo da će i Dodik i njegovi saveznici i saradnici shvatiti da ova priča ne vodi nigdje, pogotovo ne u vrijeme kada mi imamo ozbiljne alternative za cijelu državu BiH i kad bismo trebali popraviti uslove života. Ne govore puno Amerikanci, njihovi pristup je vrlo odlučan, ali isto tako i oprezan. Nekim političarima bi dobro došle neke scene, incidenti, sa naše strane neke blokade, tuče i psovke, ali u ovom trenutku nama treba hladna glava kako bismo iskoristili priliku zbog građana BiH - kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.