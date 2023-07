Biserko: Sa genocidom u Srebrenici se ne smiju izjednačavati drugi zločini

Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, kazala je da se genocid u Srebrenici ne smije izjednačavati sa drugim zločinima jer je to, kako je istakla, najgori zločin koji zaslužuje jednu posebnu pažnju. Ona je odbacila ideju iz NSRS-a o rezoluciji u kojoj bi se osudili svi zločini poentiravši da "izjednačavanje svih žrtva nije adekvatno veličini i razmjeru zločina koji se desio u Srebrenici".

U razgovoru za N1 ova srbijanska intelektualka ocijenila je da se situacija u Bosni i Hercegovini neće smiriti ukoliko međunarodna zajednica odlučnije ne interveniše što znači i "dovođenje NATO trupa na kritične tačke".

Zašto se javnost u Srbiji plaši priznanjem genocida kao da će to, na neki način, dovesti do sankcija ili sličnog?

Hoću da napomenem da je kultura bila sfera kroz koju je počelo mobilisanje srpskog naroda. To je počelo „80-ih kada su kulturne, intelektualne i političke elite izašle sa tezom da Srbi ne mogu da žive sa drugim narodima. O tome je bilo govora na Prvom kongresu srpskih intelektualaca u Sarajevu u martu 1992. Znači, kultura je jedna vrlo važna sfera koja mobiliše prije svega emocije, ali i daje tumačenje onog šta će se desiti ili što se dešavalo. Tako da je propagandni rat iz ‘80. godina ponovo vraćen u narativ i to postaje oficijelna “istina”. To je narativ da su svi drugi krivi za raspad Jugoslavije, prije svega Zagreb i Ljubljana sa secesionističkim težnjama, kao i ekstremizam u BiH i terorizam na Kosovu. Nažalost, još nije moguće očekivati promjenu tog narativa.

Većina u NSRS-u danas je odbila da se na dnevnom redu redovne sjednice nađe rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. Iz ove skupštine su poručili da bi se trebala donijeti rezolucija o osudi svih zločina. Kakav je vaš komentar?

Naravno da žrtve postoje na svim stranama, ali je genocid u Srebrenici specifična situacija koja ne može da se izjednačava sa drugim zločinima jer se ovim genocidom namjeravala poništiti cijela jedna grupa. To je najgori zločin koji zaslužuje jednu posebnu pažnju i zato smatram da to izjednačavanje svih žrtva nije adekvatno veličini i razmjeru zločina koji se desio u Srebrenici.

Kako komentarišete trenutnu krizu u Bosni i Hercegovini?

Mislim da se situacija neće smiriti ukoliko međunarodna zajednica odlučnije ne interveniše što znači i dovođenje NATO trupa na kritične tačke. I sve te sankcije Dodiku nije dovele do promjene njegovog ponašanja.

Da li je moguća njegova smjena?

Da, ali treba imati u vidu širi međunarodni kontekst, sve što Rusija radi. Ona gura Srbiju i Republiku Srpsku na jedno radikalnije ponašanje u BiH i na Kosovu čime se odvlači pažnja od svega što se događa u Ukrajini. Ne znam da li će doći do nekog sukoba u BiH, ali ova situacija prijeti da postane nešto što se neće biti lako zaustaviti. Međunarodna zajednica treba odmah sad da reaguje.