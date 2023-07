Muftija Fazlović u Potočarima: Majke Srebrenice su savjest našega vremena i naša moralna snaga

U okviru vjerskog dijela programa obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima, na Musali u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari večeras su proučeni sura Jasin, kelimei-tevhid, zikr i hatma-dova.

Suru Jasin su proučili preživjeli imami zaštićene zone Srebrenica i sadašnji imami Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica, a zikr su učili predstavnici Tarikatskog centra Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Poruka za cijeli svijet

Obraćajući se prisutnima, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović se osvrnuo na sadržaje koji su realizovani danas u Potočarima, a koji doprinose kulturi sjećanja.

- Zahvaljujemo vam se što ste večeras u ovom ibadetu, ovdje na šehitlucima u Potočarima. Danas je realizovana konferencija, a sutra će biti i komemoracija. To su važni skupovi sa kojih se, sa ovog posebnog mjesta na zemaljskoj kugli, pošalje poruka cijelom svijetu - rekao je muftija Fazlović.

Podsjetio je da je prema islamskom učenju šehid osoba koja vlastiti život žrtvuje u ime Allaha, dželle šanuhu, braneći život nedužnih, njihovu vjeru, slobodu i čast.

- Naša zemlja Bosna i Hercegovina, zbog teške povijesti kojoj su doprinosili mnogi sa svih strana, opstala je Allahovom voljom, potom velikim zalogom i žrtvom svih njenih branilaca, posebno šehida. Šehidi su prema učenju islama na visokom stepenu časti i plemenitosti. To potiče još od šehida Bedra pa kroz sva vremena do ove zemlje i njenih stanovnika. Opstala je država Bosna i Hercegovina u časti i slobodi i zato što su njezini temelji, veoma često, natapani krvlju njezinih sinova, plemenitih šehida - istakao je muftija Fazlović.

Posebno mjesto

Podsjetio je da kod svih muslimanskih naroda šehid ima posebno mjesto i čini sastavni dio velike tradicije muslimanskih naroda, te je tako i sa Bošnjacima.

- Sa posljednjom agresijom na državu Bosnu i Hercegovinu palo je mnogo šehida. Ponikli su novi šehitluci širom Bosne i Hercegovine. Onu svijest koju smo imali o šehidima od ranije, uvećali smo. Naši šehidi i šehitluci zalog su i garancija za čvrste temelje ove zemlje. To je naša spoznaja i svijest, naš emanet. Naša obaveza je da znamo, pamtimo i na tom putu ustrajemo - poručio je muftija Fazlović.

Osvrnuo se na kur'anski ajet u kojem se ističe da za šehide ne mislimo i ne govorimo da su mrtvi.

- Ideja za koju su svoj život dali šehidi ne umire. To je ideja istine i pravde, života, spasa za ljude, zaštita nejači, djece, starih ... Zato sa velikim hurmetom dolazimo u naše šehitluke. Šehidsko mezarje u Potočarima je na posebnom mjestu. Hvala dragom Bogu pa to naš narod ne svjedoči samo u mjesecu julu. Potvrđujemo to tokom cijele godine. Ali nam trebaju ovi dani kada smo mi Bošnjaci okupljeni u velikom broju, u desetinama hiljada, na ovom mjestu, zajedno sa svim svojim prijateljima, svim dobrim ljudima. Veliko je to i važno svjedočanstvo za nas, ovu zemlju, njezinu budućnost, ali i za univerzalne vrijednosti među ljudima - ocijenio je muftija Fazlović.

Čast i plemenitost šehida

Ukazao je na to kako su šehidi sa svojom čašću i plemenitošću na posebnom mjestu u našoj vjeri, tradici i narodu ali isto tako i njihove porodice, posebno njihove časne majke.

- One kao majke šehida genocida, majke su svih nas. Ko njih ne poštuje, ne poštuje naš narod. Ko njih uvrijedi, uvrijedio je svakoga od nas. Majke Srebrenice, predvođene našom Munirom Subašić, poštovane su i u svim važnim institucijama u svijetu. To nisu mogle zaslužiti mržnjom. Naprotiv, njihova snaga je zasnovana na ljubavi i bolu. Želim poručiti svima onima koji teško mogu razumjeti ova plemenita bića: majke Srebrenice su savjest našega vremena i naša moralna snaga. Uz njih su i sve porodice naših šehida, svi Srebreničani koji žive u svome gradu, Bošnjaci Podrinja i svi oni koji žive na svakom drugom mjestu gdje su bili pogromi i teški zločini - istakao je muftija Fazlović.

Poručio je da će Bošnjaci iskušenja podnosit snagom svoga duha, plemenitošću i čestitošću.

- Čuvat ćemo naše najviše vrijednosti: živote ljudi, vjeru, čast, slobodu, imetak i domovinu. Uvijek smo spremni da sve ove vrijednosti poštujemo i zaštitimo i kod svih drugih - poručio je muftija Fazlović.

Hatmu za šehide genocida proučili su imami Podrinja.

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari sutra će biti klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop posmrtnih ostataka 30 žrtava genocida.