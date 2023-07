Šticari uništavaju put u Vukanovićima: Mještani negoduju, jedan tvrdi da je napadnut i da su mu psovali "majku ustašku"

U mjestu Vukanovići kod Kaknja šticari već dvije godine izvlače drva uprkos znakovima zabrane za teretna vozila veća od 7,5 tona..



Mještani su više puta pisali nadležnim inspekcijama, općini i policiji, ali problem nije rješen. Osim povremenih manjih kazni za prekršaj ništa nije urađeno kako bi se ovo pitanje trajno uredilo.

Zbog toga su građani prinuđeni da se sami okreću alternativnim rješenjima, kao što je blokiranje puta, zbog čega jedan mještanin ovog naselja inicijala D. P. (identitet poznat redakciji) tvrdi da je napadnut u petak, a na kraju je morala reagovati i policija.

Htio ga udariti kamionom

On je za portal "Avaza" pojasnio šta se dešavalo u prethodnom periodu.

- Ranije jednom se desio slučaj da sam krenuo na posao, zaustavio jednog od njih i pitao da li zna da je tu prisutna zabrana za teretna vozila veća od 7,5 tona. On je meni tada prijetio kroz prozor i htio me udariti kamionom. Sklonio sam se, on je otišao i nisam uspio vidjeti registarske tablice. Rekao sam supruzi da izađe na prozor i zabilježi tablice, ali su oni očito znali gdje živimo, pa kada je vidio na prozoru prijetio je i njoj – pojašnjava ovaj mještanin za portal „Avaza“.

Taj slučaj je prijavio policiji, ali nije dobio odgovor šta se desilo s tim. U petak se nastavlja agonija za ovog čovjeka. Naime, on je bio ispred svoje kuće i uočio je da je ista osoba prošla sa praznim teretnim vozilom po tovar, nakon čega je odlučio da izađe na put kako bi ga spriječio da prođe.

- Nisam se htio pomaknuti s puta. On je malo usporio, ali je došao skroz do mene i dodirnuo me vozilom. Rekao mi je da se sklonim, što sam ja odbio jer on ima zabranu prolaska. On se nakon toga vratio u kamion, ubacio u brzinu i krenuo. Tako me gurao nekih 50 metara, sreća pa nisam pao ispod vozila. Nakon tih 50 metara on je pokušao da izađe iz vozila, a ja sam popeo na stepenicu od kamiona i zalupio vrata kamiona, uhvatio sam se za retrovizor. On je pokušavao otvoriti vrata i oboriti me na pod – kazao je mještanin za portal „Avaza“.

Vrijeđanje na nacionalnoj osnovi

Nakon toga je uslijedilo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi.

- Kazao mi je „Nije ti ovo 1992., jeb** ti majku ustašku“, udario me bocom po glavi i onda je opet upalio vozilo i krenuo. Vozio me tako još 50-ak metara dok sam se tu nalazio i onda sam skočio te sam tako povrijedio petu. Zvao sam policiju, oni su napravili uviđaj – navodi on za portal „Avaza“.

Nakon prijave oni su njega zaustavili i uhvatili u prekršaju, nakon čega je davao izjavu. Ističe da će mještani, kao vid protesta na sva ova dešavanja, zatvoriti cestu za saobraćaj.

Kontaktirali smo i portparola MUP-a ZDK, a oni su kazali da se poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju događaja, ali da još uvijek nije utvrđen fizički napad.

- U vezi Vašeg upita, obavještavamo vas da nakon zaprimljene dojave o događaju, policijski službenici Policijske stanice Kakanj poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju događaja, a od ishoda prikupljenih saznanja će ovisiti daljnje postupanje u smislu dokumentovanja prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona, budući da prema dosad poduzetim radnjama nije utvrđen fizički napad na pomenuto lice, niti postojanje elemenata krivičnog djela izvršenog od strane učesnika događaja. Nakon okončanja naznačenih aktivnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere prema učesnicima događaja u smislu sankcionisanja za počinjene prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini – naveli su iz MUP-a ZDK.