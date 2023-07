Nenad Kecmanović napisao huškački tekst o BiH: Priziva samostalnost RS

Nekadašnji član Predsjedništva BiH i blizak saradnik Milorada Dodika Nenad Kecmanović, u autorskom tekstu objavljenom na godišnjicu genocida u Srebrenici piše o razvoju političke krize u BiH koja će, kako on smatra, dovesti ili do novog rata ili do mirnog razlaza.

Kecmanović piše da trenutna situacija podsjeća na onu s početka rata u BiH kojeg on naziva "građanskim".

"Ignorisanje volje srpskog naroda"

- Krajem 1991. i prvih mjeseci 1992, Muslimani su, zajedno sa Hrvatima i uz podršku tzv. međunarodne zajednice, počeli da ignorišu ustavnu ravnopravnost i volju srpskog naroda. Nadglasavali su ih u Skupštini, u Predsjedništvu i vladi. Ali, to nije bilo samo u funkciji raspisivanja tzv. građanskog referenduma o secesiji BiH nego i u široj funkciji uspostavljanja novih i trajnih odnosa u kojima će Srbi u BiH postati drugorazredni narod, koji se više ni o čemu ništa neće pitati - piše Kecmanović.

Dalje navodi da Ustavni sud BiH „ponovo isključuje Srbe.“

- Sud koji je nadležan za cijelu BiH pa i RS, presuđuje Srbima bez srpskih sudija. Tome su prethodili zahtjevi Dodika i Čovića da se iz Ustavnog suda isključe inostrane sudije koje drže kontrolni paket odlučivanja u korist Bošnjaka, a uveliko im je istekao dejtonski rok trajanja – navodi on.

"Protest protiv dominacije"

On dalje tvrdi da su sudije srpske nacionalnosti napustile Ustavni sud BiH „u znak protesta protiv dominacije, kao i srpski poslanici koji su napustili Skupštinu BiH 1991. godine“.

- Kada su muslimanski i hrvatski poslanici, uz konsultaciju zapadnih mentora, one kobne noći sa 14. na 15. septembar 1991. istjerali srpske poslanike iz Skupštine BiH – Srbi su napravili svoju Republiku. Da li će poslije istjerivanja srpskih sudija iz Ustavnog suda BiH Srbi odlučiti i da je osamostale? Nikoga ne bi trebalo da iznenadi, jer Dodik odavno najavljuje referendum - piše on Kecamović.