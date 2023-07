Mijatović o godišnjici obilježavanja genocida: Ovaj Srbin i Bosanac živi svaku bol svoje zemlje

Vojin Mijatović (SDP), ministar razvoja, obrta i poduzetništva FBiH, oglasio se o obilježavanju 28. godišnjice genocida u Srebrenici.

- Još jedan 11.07. je na zalasku, još jednom sam se vratio iz Srebrenice i pokušavam se pokupiti sam sa sobom. Moj svaki prethodni odlazak i budući je samo moj, to je moja odluka i moj usud i ne pripada nikome sem meni, ni vama koji me mrzite što dolazim, ni vama koji ne volite što me vidite tu. Kao i do sada tu sam zbog nevino stradalih, zbog mog naroda nad kojim je genocid počinio moj narod.

I da tako je, i zato moram dolaziti dok se moj narod ne pokloni žrtvama mog narodu, dok moj narod ne oda vječni pomen mom narodu, dok moja narod ne shvati da je Srebrenica naša zajednička bol. Tu sam zbog mog brata Ćamila i njegove djece, tu sam zbog mog druga Ahme jer opstaju u Srebrenici, jer i poslije svoje golgote vole i ne daju da umre sjećanje i naša zajednička obaveza da odajemo počast žrtvama genocida.

I svaki put nakon 11.07. čitam prijetnje, poruke, pljuvanje i onih koji negiraju genocid, ali i onih koji smatraju da nisam dobrodošao jer sam Srbin. Praštajte i jedni i drugi, ali bit ću uz Srebrenicu dok sam živ. Ovaj Srbin i Bosanac živi svaku sreću, ali i svaku bol svoje zemlje, znam nisam po tim vašim kalupima, šta ćeš bena bosanska, uvijek kontra svima ali uz svoju dušu i savjest.

Moje obećanje i bratu Ćamilu i Ahmi nikad neću prestati dolaziti, obaveza prema stradalima, obaveza prema budućim generacijama. Spavaj Bosno moja, sutra je novi dan i nova borba da bolje živimo – naveo je Mijatović.