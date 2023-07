Vučić o izjavi Bećirovića: Zašto tražite razlog da pravite od nekoga neprijatelja ko vam nije neprijatelj?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je na Pinku govor člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

- Jeste li zapazili da niko sa zapada nije reagovao na ništa? Ja sam spremio cijeli govor i obilježio sve. Glavna teza meni nije ta u kojoj on naš optužuje lažno za želju da se stvori Velika Srbija. Oni imaju tu maniju da im je Srbija uvijek kriva, jer je RS previše mala za njih, pa im je Srbija kriva. To slušate već godinama. I kad su me linčovali u Srebrenici i tada sam bio kriv – rekao je Vučić.

Istakao ga je zabrinuo način na koji je postavilo pitanje te da ga je zapanjilo da niko nije reagovao i da svi šute.

- A to je može li, kako oni kažu, "genocid da se ponovi". Mi imamo, što u našoj zemlji, kako oni kažu, što u našem susjedstvu, one ljude koji su zločinci u prirodi, koji imaju namjeru da teške zločine ponove - ili kako oni kažu genocid. Na osnovu čega su to zaključili? Kažu "pa da, postoji opasnost". A šta je refleksija svega toga? To je poruka spremaj se narode, mrzite one koji su pored nas, mrzite Srbe, oni se spremaju ponovo da nam naude, ti Srbi će ponovo da nas ubijaju i mi moramo da budemo spremni da ih dočekamo. I na to niko nije reagovao. A moja poruka Bošnjacima, i u Srbiji i svuda gdje žive je: Mi Srbi živimo sa vama, ne pored vas, hoćemo ne samo prijateljstvo i hoćemo da vam pokažemo da želimo da prevaziđemo loše stvari koje su se i nama događale u prošlosti. Ali nemojte da nam objašnjavate da je Handžar divizija nanosila najveću štetu u ljudskim životima isključivo Jevrejima, ili samo Jevrejima, nego prije svega Srbima, pa ako tražite od nas izvinjenje, onda kažite izvinjenje za to što su okviru NDH pripadnici Handžar divizije činili - rekao je Vučić.

Ulaganje u Sandžak

Kaže da nijedna vlast nije toliko uložila u Novi Pazar, Sjenicu i Tutin kao ova.

- Nastavit će to da radimo, od bolnice, puteva, svega drugog. I ja ću ponovo da idem. Mi imamo fantastične džamije u Sjenici, Sultanija Valide džamija iz 19. stolje, Novom Pazaru. Od Sopoćana do Petrove crkve u Novom Pazaru, ne znate šta je ljepše i bolje naše nasljeđe, ove zemlje, naših ljudi. Naša poruka mora da bude drugačija.

- Mi moramo pažljivo da slušamo i da gledamo smisao onoga što neko govori i da bježimo od te mržnje. Ja bih volio da ljudi to razumiju. Ja sam slušao 10 godina, pošto je potrebno da se takav narativ napravi. Ovi u Beogradu su 10 godina radili kriminalizaciju mene i moje porodice. Ovi u Sarajevu 10 godina lažu - evo ga Vučić sa puškom. Ima dvije slike koje pokazuju - na jednoj slici je bio stativ, na drugoj kišobran - rekao je predsjednik Srbije.

Sintagma "srpski svet"

Kako kaže, „oni ne vjeruju u svoje laži.“

- Oni znaju da lažu i nastavljaju da lažu, zato što nečim moraju da pokriju svoju mržnju.

- Zašto tražite razlog da pravite od nekoga neprijatelja ko vam nije neprijatelj? I zašto vi svete šutite o svemu i zašto uvijek moraju Srbi da budu krivi i zašto se pravite da to ne vidite - navodi Vučić.

- Ko radi na projektu velika Srbija? Ja ne radim - upitao je predsjednik.

Kaže da ne radi na projektu Velika Srbija i da nikad nije izgovorio sintagmu "srpski svet", odgovarajući na napade člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

- Uhvatili su se i ponavljaju. Drže se toga kao pijan plota. Svi oni rade na svojim svijetovima mrtvi hladni, ali će da lažu i da pričaju o našem svijetu, koji kao ideja ne postoji. Suština je da Srbi moraju da budu krivi za sve, odgovorni za sve. I to je rađeno još u periodu Austrougarske. I prije Berlinskog kongresa i poslije nastavljena je ista politika - rekao je Vučić.