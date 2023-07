Helez: Kad god je Milorad Dodik na koljenima, oni dolaze da ga spase

Ministar odbrane BiH Zukan Helez dao je osvrt na posljednje izjave predsjednik bh. entiteta RS Milorada Dodika te na aktuelnu političku situaciju gdje je istakao da Dodik ima brojne prijatelje u Evropi koji rade nečasne stvari u BiH.

- Kad god je Milorad Dodik na koljenima, oni dolaze da ga spase. Očito ga je neko nasavjetovao do koje granice može ići. Mislim da se steže obruč oko Milorada Dodika – rekao je Helez.

Dodao je da je jedan od Dodikovih prijatelja Miroslav Lajčak.

- Mislim nije loše da oni budu tamo. NATO savez može brzo reagovati bez obzira gdje se nalazi. Vrlo jednostavno mogu da reaguju. To je nebitno. Građani to kad vide sigurnije se osjećaju. NATO je mobilan da u svakom trenutku može da pokriva prostor BiH, ali i Evorpe. EUFOR se premiješta po BiH gdje osjete da trebaju biti. Najviše se uzdam u naše domaće snage. Mi imamo svoje snage. Mi smo država koja ima to sve. Ne treba to iskorištavati svaki dan, ali znamo kada i gdje – rekao je Helez za Hayat..