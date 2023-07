Forto: Napad na Žurnal je pokušaj zastrašivanja boraca protiv korupcije koji neće uspjeti

Povodom provale u stan Eldina Karića, urednika magazina Žurnal, i Žane Gauk-Karić, novinarke Žurnala, reagovao je Edin Forto, predsjednik Naše stranke.



- Provala u stan urednika magazina Žurnal Eldina Karića i novinarke Žurnala Žane Gauk-Karić na sam rođendan Žurnala, jasna je prijetnja cijeloj redakciji da prestanu s istraživanjem i objavljivanjem vrlo važnih otkrića o kriminalu i korupciji u našem društvu a čiji su akteri nerijetko politički moćnici. To je ujedno napad na nezavisno, istraživačko novinarstvo u cijelosti, kao i pokušaj zastrašivanja boraca protiv korupcije.

Ne sumnjam da će policija poduzeti sve da rasvijetli slučaj provale i da će se počinioci naći iza rešetaka. Poruke koje su poslali iz Žurnala čine me, kao i veliki broj građana, sretnim. Oni neće odustati i nastavit će hrabrije. No, ne sumnjajući u njihovu hrabrost, pozivam sve odgovorne da novinarima Žurnala omoguće uslove rada u kojima neće biti potrebe za velikim rizicima. To bi ujedno bila poruka svim novinarima da sistem garantuje njihove slobode i da ih smatra važnim instrumentom u izgradnji slobodnog društva.