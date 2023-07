Krajinović: U Zenici u septembru 2015. godine izmjereno 40,9 stepeni Celzijusa

Za cijelu BiH je zbog ekstremno visokih temperatura zraka već nekoliko dana na snazi crveno upozorenje, a aktivno je do 19. jula.



-Međutim, period sa ekstremno visokim temperaturama, nastavlja se i dalje, istina uz osvježenje u vidu pljuskova koji se očekuju krajem sedmice. Mnoga pitanja vezana za klimatologiju dolaze do izražaja u ovakvim situacijama kada su rizici izuzetno veliki i kada je ugroženo zdravlje zbog vremenskih uslova- komentirao je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Živa na Bjelašnici nije izmjerila 40 stepeni

Jedno od pitanja, naveo je, odnosi se na prvi i posljednji dan sa 40 stepeni Celzijusa ili više.

- Krenimo sa meteorološkim stanicama na kojima nikad nije izmjerena ova vrijednost: Bjelašnica i Ivan-sedlo su stanice koje ubrajamo u planinske i očekivano je da na njima nikad nije živa prešla ovaj iznos. Pored planinskih tu je Livno i Bugojno koje spadaju u najhladnije predjele naše zemlje, pa je bilo i očekivano da ni na ovim stanicama kolege nikad nisu izmjerile 40 °C ili više.

Zatim slijede stanice na kojima je samo jednom živa dobacila do ili preko 40 °C. Tu ubrajamo Jajce i Sarajevo-napisao je Krajinović na svom Facebook profilu.

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, naglasio je, rekordna temperatura zraka iznosi okruglo 40 °C a izmjerena je 19.08.1946. godine.

- Sljedeća grupa stanica je ona sa nešto dužim periodom kada se mogu javiti vrijednosti iznad 40 °C ili više. Bihać u periodu od 23.07. do 10.08., zatim Drvar od 2. do 10. augusta, Tuzla od 22.07. do 24.08., Gradačac od 24.07. do 10.08., Sanski Most od 4. do 10. augusta. Potom slijede stanice u Hercegovini, Stolac od 23.06. do 24.08. i Mostar od 23.06. do 25.08.- naveo je.

Septembarski rekord

Najzanimljiviji slučaj, kada je ova analiza u pitanju, kako je obznanio, vezan je za Zenicu.

-Prvi dan kada je mjerena temperatura jednaka ili viša od 40 °C pada na 29. juni, a posljednji dan, vjerovali ili ne, pada na 18. septembar. Ne tako davno 17. i 18. septembra 2015. godine u Zenici temperature su dosegle prvo do 40,2 °C, a potom i do 40,9 °C. To su ujedno i najkasniji datumi sa ovako visokim temperaturama u Bosni i Hercegovini.

Klimatološki gledano ovo što se dešava nije ništa neuobičajeno niti meteorološki neočekivano. Ipak, rizici su veliki i moramo obratiti pažnju posebno u periodu od 11 do 17 sati kada je intenzitet sunčevog zračanja najviši. Slušati nadležne, prije svih ljekare i eksperte iz zavoda za javno zdravstvo, te redovno pratiti prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda i tako zaštiti sebe i svoje najmilije-zaključio je bh.meteorolog.