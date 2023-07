Igor Crnadak za “Avaz”: RS je u najtežoj poziciji od svog nastanka

Koncert “Živjeće Srpska”, u organizaciji Udruženja veterana RS, uz zdušnu podršku, iskazanu i ličnim prisustvom, predsjednika RS Milorada Dodika, ne treba biti neka vrsta kulturnog pečata ni Banje Luke ni RS. Ovo je za “Avaz” izjavio Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a i šef Kluba poslanika ove stranke u NSRS, koji ističe da su uposleni u vladinim institucijama bili primoravani da mu prisustvuju.



Jaka kriza

Podsjetimo, nastupi Baje Malog Knindže, “Goci benda”, “Jandrinog jata” i sličnih protekli su uz nacionalističku ikonografiju i pjesme, što, u dubokoj političkoj krizi i uz secesionističke odluke iz NSRS, podsjeća na zbijanje patriotskih redova iz devedesetih.

- Vladajuće elite, a to nije samo režim u Banjoj Luci već i njihovi partneri u FBiH, očigledno i dalje najbolje plivaju kad postoji jaka kriza. Svi se busaju u prsa kako su najveći Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Rezultat svega je sve siromašniji narod i sve više ljudi u inostranstvu - kazao je Crnadak.

Smatra da se potpuno razotkrilo da vlast, “sklepana nabrzinu” na nivou BiH, nema kapacitet za pomake.

- RS se danas nalazi u najtežoj međunarodnoj poziciji od svog nastanka. To ne kažem ja, to kaže ministar inostranih poslova aktuelne vlasti, gospodin Konaković, koji je prisutan na svim bitnim adresama i događajima. Bilo bi dobro da se ovi što vode RS već 15-16 godina dobro zamisle nad tim šta je on rekao - istakao je Crnadak.

Bez prava

Pojašnjava da je RS pod sankcijama, bez investicija i u svađi s većinom bitnih političkih adresa u svijetu.

- Što je najgore, povremeno se čini kao da im je to cilj, da hermetički zatvore RS, da ovdje naprave zakone kao ovaj o kriminalizaciji klevete, po kojem niko neće smjeti ni da zucne, te da onda vladaju po principu glavnog poglavara i jedne uske kaste oko njega koja se brutalno bogati i ostatka naroda koji je bez ikakvih prava i sloboda i uglavnom siromašan - dodao je Crnadak.

Nije saglasan s ocjenama da opozicija u RS ne pravi otklon od Dodikove politike i da povremeno izgleda i radikalnije od njega te tvrdi da su skloniji kompromisima i potpuno različiti od SNSD-a, koji i prije kraja jedne proizvodi novu krizu.



Signal iz inozemstva

Na pitanje kako vidi rasplet krize u BiH, odgovara da pomaka na evropskom putu nema te da je podrška članstvu u EU zbog politike aktuelnog režima u RS pala na 51 posto.

- Ako posljednji potezi skupštinske većine u Banjoj Luci prođu bez konkretnog odgovora, osim nekih izjava i saopštenja, mislim da će to promijeniti realnost unutar BIH i da će to biti signal iz inostranstva da sve više postoji spremnost da se ide u demontažu BiH u smislu disolucije. Iz mog ugla, RS ima više od 80 posto svih nadležnosti, sve što je važno je na nivou entiteta, ima ključnu ulogu u donošenju odluka i svako igranje takvom pozicijom može biti vrlo opasno. To može ugroziti našu poziciju i status koji imamo prema Dejtonu - naglasio je Igor Crnadak.