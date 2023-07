Denis Bećirović za "Avaz": Dodikova politika je sigurnosni problem za BiH, ali i regiju

Već sedmicama intenzivno razgovaram s ambasadorima zemalja NATO-a, posebno s ambasadorima zemalja svjedoka Dejtonskog sporazuma, ali i drugim najvišim zvaničnicima, kazao je za portal "Avaza" član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nakon svog radnog dana.

Poslije ranijih susreta sa zvaničnicima Velike Britanije s premijerom na čelu, zatim specijalnim izaslanikom SR Njemačke te brojnih telefonskih kontakata, Bećirović se danas u rezidenciji Kraljevine Norveške sastao i sa 17 ambasadora i predstavnika zemalja članica NATO-a u BiH. Dominantne teme su aktuelna politička i sigurnosna situacija u BiH.



Ozbiljnost situacije u BiH

- Sastanku je prisustvovala i komandantica NATO štaba u Sarajevu, brigadna generalica Pamela Mekgaha (McGaha). I ovaj susret sam iskoristio da ukažem na ozbiljnost situacije u BiH i da je zaista ugrožen ustavni poredak u BiH zbog antidejtonskih i antiustavnih odluka organa vlasti bh. entiteta RS. Napadnuti su temelji Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH i takvi postupci vrlo ozbiljno ugrožavaju mir i sigurnost, ne samo u BiH već i u cijeloj regiji - kazao nam je Bećirović.

Još je jedanput pozvao članice NATO-a i EU da što prije zaustave separatističke poteze i udar na Dejtonski sporazum. Istakao je da su zvaničnici NATO-a i ključne zemlje Zapada svjesni ozbiljnosti situacije i očekuje da što prije poduzmu konkretne korake.

U drugom dijelu dana Predsjedništvo BiH održalo je vanrednu sjednicu na kojoj su usvojeni zaključci povodom antiustavnog djelovanja vlasti RS, a koje je predložio Bećirović. Kako je pojasnio, vanredno zasjedanje Predsjedništva BiH tražio je još 6. jula, ali bivša predsjedavajuća je, bez obrazloženja, odbila zakazati sjednicu.

Zaključci usvojeni u prvom krugu

- Ponovio sam taj zahtjev prije dva dana i danas je novi predsjedavajući, gospodin Komšić, sazvao vanrednu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zaključaka Predsjedništva BiH povodom eskalacije napada organa vlasti entiteta RS na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje ustavnopravnog poretka BiH. Zaključci koje sam ponudio su usvojeni u prvom krugu. Podsjećam na još jednu važnu činjenicu. Predsjedništvo je u ovom momentu jedini organ države BiH na kojem se raspravljalo o udaru na ustavni poredak BiH. To je važna poruka i za BiH i za međunarodnu zajednicu, jer se kroz zaključke traži i reakcija svih nadležnih institucija uspostavljenih u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH. Nema nikakve dileme da je ovo najteži udar na BiH i da su organi RS krenuli u sistematsku razgradnju Dejtonskog mirovnog sporazuma. To se mora zaustaviti i to je u interesu svih i građana i naroda BiH. Kada sam, prije 5-6 mjeseci, govorio da je Dodikova politika ne samo politički već primarno sigurnosni problem, mnogi nisu vjerovali u tu moju tezu. Danas nema niti jednog relevantnog političara ni u BiH, ni u EU, ni u NATO-u koji ne misli upravo tako. Dodikova politika je sigurnosni problem i za BiH i za regiju i to treba vrlo ozbiljno sagledati i insistirati, kao što smo to danas uradili u Predsjedništvu, da nadležni državni organi počnu raditi svoj dio posla - istakao je Bećirović.

Šmit i OHR moraju djelovati

Na pitanje brine li zbog moguće daljnje destabilizacije stanja u zemlji, Bećirović odgovara da je država BiH jača od bilo kog pojedinca.

- Treba biti oprezan, ozbiljan, svi državni organi se moraju aktivirati. Tužilaštvo BiH, bh. pravosuđe mora početi raditi svoj dio posla za koji su dobro plaćeni. OHR i visoki predstavnik također moraju djelovati, mora se uključiti i pet svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, mora se uključiti i PIC. Svi moraju uraditi svoj dio posla, svi treba da se čuvamo teških izjava. Mi ne smijemo nasjedati na provokacije, moramo uvažavati principe ustavnosti i zakonitosti, a oni koji krše Ustav i zakone BiH moraju znati da takva politika ne može uroditi ničim pozitivnim ni za entitet, a ni za cijelu državu BiH - zaključio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.