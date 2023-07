Dodik nakon izjave Bećirovića: On je uzeo sebi za pravo komentirati mir, ugroženost i sigurnost

- Ponovio sam taj zahtjev prije dva dana i danas je novi predsjedavajući, gospodin Komšić, sazvao vanrednu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zaključaka Predsjedništva BiH povodom eskalacije napada organa vlasti entiteta RS na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje ustavnopravnog poretka BiH. Zaključci koje sam ponudio su usvojeni u prvom krugu. Podsjećam na još jednu važnu činjenicu. Predsjedništvo je u ovom momentu jedini organ države BiH na kojem se raspravljalo o udaru na ustavni poredak BiH. To je važna poruka i za BiH i za međunarodnu zajednicu, jer se kroz zaključke traži i reakcija svih nadležnih institucija uspostavljenih u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH. Nema nikakve dileme da je ovo najteži udar na BiH i da su organi RS krenuli u sistematsku razgradnju Dejtonskog mirovnog sporazuma. To se mora zaustaviti i to je u interesu svih i građana i naroda BiH. Kada sam, prije 5-6 mjeseci, govorio da je Dodikova politika ne samo politički već primarno sigurnosni problem, mnogi nisu vjerovali u tu moju tezu. Danas nema niti jednog relevantnog političara ni u BiH, ni u EU, ni u NATO-u koji ne misli upravo tako. Dodikova politika je sigurnosni problem i za BiH i za regiju i to treba vrlo ozbiljno sagledati i insistirati, kao što smo to danas uradili u Predsjedništvu, da nadležni državni organi počnu raditi svoj dio posla - rekao je Bećirović danas za portal "Avaza".