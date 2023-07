Nevjerovatne izjave Dodika: Bećirović je koristan idiot za raspad BiH, treba ga istrpiti na kraće relacije

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović „koristan za raspad BiH i da neće disciplinovati RS niti će se desiti da ona izgubi svoja prava“.

Dodik je za Srnu rekao da Bećirović doprinosti još većoj nestabilnosti u BiH, pokušava da bude intelektualac, a u suštini ne poznaje ni pravo ni Ustav.

- Stalno se poziva na ustavnost i zakonitost i stalno pokušava prikazati kako se RS ponaša antiustavno, čak one organe koji ne postoje u Ustavu BiH, kao što su Sud i Tužilaštvo, poziva da djeluju - rekao je Dodik.

Dodik je kazao da je „omiljena teza Bećirovića u javnim obračunima i nastupima antiustavno i antidejtonsko djelovanje Republike Srpske, ocijenivši da ga treba istrpiti na kraće relacije, jer je odličan za raspad BiH.“

"Neobuzdana osoba"

On je kazao da će „veoma brzo doći do toga da se zbog djelovanja Bećirovića raspadnu i Predsjedništvo i Oružane snage BiH, a i RS će morati da sa takvom neobuzdanom osobom prestane da komunicira jer nema nikakvog smisla.“

- Kako komunicirati sa čovjekom koji stalno govori ja, pa ja, bez imalo mogućnosti da vodi dijalog, uvaži interese drugih. Kako je moguće da brani Ustav BiH kada je po njemu ustavno samo ono što on misli? Ne može se govoriti o Ustavu i njegovoj odbrani, a ne vidjeti da su na nivou BiH, van Ustava, formirani Ustavni sud, Oružane snage, Sud i Tužilaštvo, SIPA, UIO, OSA. Bećirović je samozaljubljen i misli da je sve ono što on misli definitvno i da svako mora da postupa onako kako on kaže – kazao je.

„On misli da je bilo dovoljno da bude izabran za člana Predsjedništva u ime „Muslimana“ i u tom pogledu da promijeni čitav jedan svijet. Pravo je čudo kako sam sebe nije uspostavio kao medijatora u sukobu između Rusije i Ukrajine ili uspostavio dobru saradnju između Kine i SAD“ rekao je Dodik.

- Bećirović je uzeo za pravo da komentariše i mir i ugrožavanje i sigurnost, iako imaju organi koji govore o tome da li je mir ugrožen, da li postoje bezbjednosne prijetnje ili ne, kao što je Misija ALTHEA koja je u nekoliko navrata rekla da nisu ugroženi mir i bezbjednost. Bećirović ima unutrašnje mozgovne reakcije koje pristaju njemu, njegovom rumenilu i bjesnilu koje pokazuje, što je, prije svega, mržnja prema srpskom narodu i svemu što je srpsko - istakao je Dodik.

"Politički primitivac"

On tvrdi da je Bećirović „obični politički primitivac koji nastoji da nahrani ego svojim tvrdnjama, ide po svijetu i mobiliše nekoga protiv RS i Milorada Dodika, ukazuje na navodnu regionalnu situaciju, iako se niko u regionu ne izjašnjava da je ugrožena bezbjednost.“

- To čini samo obični samoumišljeni izabrani „Musliman“ i član Predsjedništva koji uzima za pravo da bude sve, i tumač i sudija. Kakva je to priča o suverenosti BiH i kako taj veliki muslimanski borac za BiH može da prihvati BiH u kojoj postoje stranci. Mi to gledamo sa gađenjem, ne prihvatamo to, mi smo karakterni, nismo prebjezi kao on čiji su preci odavno promijenili vjeru i prodali je za večeru. Kod Srba toga nema. Pošto su to tada uradili, onda im nije teško da to stalno rade u nastojanju da pokažu da je to bilo ispravno i zato se bore protiv nas - rekao je Dodik.

Dodik je upitao kako je moguće da Bećirović „prihvati vladavinu prava, a kaže da postoji visoki predstavnik, navodeći da je jadan doktorat koji je on napisao iako smatra da nije taj koji bi trebalo da ocjenjuje.“

- Kada vidim šta govori onda mi jedino padne na pamet moja pokojna baba Vida koja je imala 96 godina, koja je, kada je slušala Cenić, koja je isto nešto lagala i pričala, rekla: "E moj Mile, nema gore budale od školovane budale. To je taj Bećirović i njegova škola - rekao Dodik i naveo da su njegove knjige obični pamfleti.

"NSRS krajnja instanca"

Dodik je kazao da je „Narodna skupština RS krajnja instanca vlasti u BiH, a ne Predsjedništvo i da će NSRS odlučivati o tome da li je ispravno ono što misli Bećirović.“

- On nije vrhovna vlast u BiH, već Narodna skupština RS, a to piše u Ustavu, ako hoće da se drži Ustava, mora se držati toga - rekao je Dodik.

On je dodao da je „preglasavanje Željke Cvijanović samo za priču, da je to prvi krug i da je napisao neke zaključke kojim se divi.“

- On nema mogućnosti da nešto nametne Predsjedništvu jer ono im srpskog člana koji će potegnuti veto, doći pred Narodnu skupštinu i reći da mu je bila glupa inicijativa. Formalno gledano od toga nema ništa, on je koristan idiot za raspad BiH i sa takvom osobom se ne može ništa drugo nego raspustiti ova zemlja - istakao je Dodik.

O Oružanim snagama BiH

On je naveo da se ne mogu „održati ni Oružane snage BiH jer iz mržnje prema Srbima ne želi da ih popunio srpskim kadrom, isto se ponaša kao SDA u prošlom mandatu, tako da oni već sedam, osam godina imaju komandanta Združenog štaba što je vanustavno.“

- On je konvertit i kao takav mrzi sve koji su ostali pravovjerci i njegova je primarna mržnja prema Srbima i nastojanje da se s njima obračuna i ne samo sa nama u RS, nego i u Srbiji. Bećirović misli da će njemu nešto uraditi Britanci što, ti stari svjetski prevaranti i zlikovci možda i mogu da učine. To je nesumnjivo ali neće on na taj način disciplinovati RS, neće se desiti da RS izgubi svoja prava, neće se desiti da ne iskoristi svoja prava. RS je donijela Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH zato što su se osnovni elementi Dejtonskog sporazuma srušili, a to znači i Ustava. RS nije ukinula Ustavni sud - kazao je Dodik.

On je naveo da Bećirović priziva reakciju visokog predstavnika Kristijana Šmita.

- Bećirović bi da njegov lažni Šmit i strane sudije uradi ono što on želi, da dovede NATO trupe u Brčko, da ih poveća, te dodaje da nema ništa protiv toga. Neće NATO tenkovima jurištati na naše političke odluke, neće dići avione i zato što smo donijeli jedan propis bombardovati ovdje. Vjerovatno je on čovjek sa šifrom - rekao je Dodik.

On je zaključio da „Bećirović ne može da odlučuje, da je on pozer u politici koji neće moći još dugo da daje bilo kakve lekcije, koga ismijavaju po svijetu i na čije ime, kada se pomene, odmahuju rukom.“