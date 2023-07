Krišto: Moramo riješiti pitanja koja nas opterećavaju da bi ušli u EU

U Briselu je danas održana peta sjednica Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, na kojoj je boravila i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Ona se danas sastala sa Žozepom Boreljom (Josep Borrell), visokim predstavnikom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i sa evropskim povjerenikom za susjedstvo i proširenje Oliverom Vahreljijem (Varhelyem) sa kojim je razgovarala o EU integracijama i regionalnim pitanjima.

Nakon sastanka Krišto se obratila medijima.

- Ja vam želim prije svega kazati da mi je zadovoljstvo što sam u Briselu i što predvodim izaslanstvo BiH. Želim zahvaliti se na kontinuiranoj podršci predstavnika unije. Današnji sastanak je bio konstruktivan dijalog između insitucija ispred BiH i institucija EU. Tokom današnjeg razgovora mi smo otvorili brojne teme koje se tiču EU. U okviru prisutnog fonda i procesa otvorili smo političke kriterije i evropske standarde. Razmotrili smo sve ono što je fokus Vijeća rada. Ja bih željela kazati da smo na ovom satsanku ispred BiH potpuno detaljno informirali o tome kada je u pitanju evropski put i 14 proriteta. Čuli ste da još puno toga moramo uraditi konkretnog. Sve ove inicijative treba implementirati u BiH. Ja sam osobno iznijela stav da u BiH dijalog, međusobno uvažavanje dovodi do ostvarenja cilja ka EU. Nastavili smo raditi na provedbi daljnjih reformi kako bi što prije ostvarili svoje ciljeve.

Dodala je da su oni svjesni da u BiH postoji mnogo tema i izazova, ali, kako kaže, sve su to stvari koje se moraju riješiti prioritetno.

- Stoga kad bi smo proveli te stvari koje nas pomalo opterećavaju, raduje me da će se i taj posao okončati u određenom vremenu, jer je to što se parlamentarna većina obavezala. Željela bih iskoristiti ovdje priliku i kazati da ono što EU čini BiH je paketom za pružanje pomoći najugroženijim kućanstvima. Pomoć je značajna time jer se ne odnosi samo na strukturne reforme. Na poseban način želim istaknuti još neke stvari koje su stavljeni pred nas koje su prioriteti i uvijeti. Podržavamo produženje mandata Altea. Ključ je razgovor, dogovor i kompromis. To je ono čega smo svjesni u BiH, ali i kako EU mora imati razumijevanja kroz ovakve principe. Usvojili smo preko 900 materijala za ovih 27 sjednica. Sljedeća sjednica bi trebala biti 25. Ona je Stavili smo četiri prijedloga zakona na sljedeću sedmicu Vijeća ministara BiH. Nadam se i vjerujem da u svjetlu daljnjeg napretka uz poštivanje ovog ustavnog načela jednakopravnosti, moramo riješiti pitanja koja nas opterećavaju – poručila je Borjana Krišto.