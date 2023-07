Cvijanović: Tri verzije Guterešovog pisma se vrte po medijima, nijedno nije došlo do mene

Tri verzije pisma generalnog sekretara Antonia Gutereša se vrte po medijima, ali nijedna nije došla do mene, izjavila je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na konferenciji za novinare.

Kršenje diplomatskih praksi

Cvijanović je poručila da je ovo ozbiljno kršenje svih diplomatskih praksi i zakona.

- Ovdje se pribjeglo falsifikovanju pisma visokog funkcionera globalne organizacije. Ja sam jučer reagovala na lažnu stvar koja je u medijima plasirana sa rječju "Only" ili "samo" koja ne postoji u originalu. Sad ja moram pitati generalnog sekretara ponovo, i ako to ne bude htjela uraditi Misija i MVP, ja opet moram direktno da pitam čovjeka šta da radim kada su me blokirali ovdje, da ga pitam da li u njegovom pismu piše "Only" ili "samo" - rekla je Cvijanović.

Cvijanović je istakla da je neprihvatljivo da Ministarstvo vanjskih poslova krši zakon.

- Imam sumnju da su učestvovali u falsifikovanju dokumenta koji mi je poslao generalni sekretar UN - navela je Cvijanović.

Prebacivanje loptice

Cvijanović je napomenula da je Gutereš dobio pismo koje je uputila na jedan način.

- S obzirom na to da smo imali razne komunikacije sa Ministarstvom vanjskih poslova, ali sam provjerila i sa Misijom UN-a u Njujorku. Oni tu prebacuju lopticu sa jedne na drugu stranu, optužuju jedni druge da bi objasnili zašto pismo nije iskomunicirano. Imala sam komunikaciju s ministrom vanjskih poslova i tražila sam da se moje pismo dostavi jer je ono poslano MVP-u redovno i upućeno Misiji UN-a od strane nas, i, naravno, kopija je poslana direktno zato što se oni igraju igre oko dostavljanja tih mojih pisama - objasnila je Cvijanović.

Cvijanović je naglasila da su dobili potvrdu iz Sekretarijata UN-a da su dobili pismo i da čekaju diplomatskim putem.

- Rekli smo da će im biti dostavljeno diplomatskim putem, jer smo mi to redovno poslali u MVP koji će to proslijediti Misiji, ali se to nije desilo. Jedina verzija koja je tamo stigla je kopija tog pisma koju smo uputili direktno - rekla je Cvijanović.