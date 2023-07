Zukan Helez, po povratku iz Brisela, za "Avaz": RS dobila adekvatan odgovor

Pomaci na evropskom putu BiH ostali su u drugom planu, nakon preciznih i nedvosmislenih poruka evropskih zvaničnika vlastima u RS da se manu ćorava posla, secesionizma i potkopavanja ustavnog poretka BiH ili će takvi potezi imati ozbiljne posljedice. Oštro upozorenje iz do sada pasivne, podijeljene i mehanizmima odlučivanja često blokirane EU donekle je iznenadilo i članove bh. delegacije koja je učestvovala na sjednici Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje u Briselu.

Manji od zrna

- Prvi put EU ima čvrst stav, zajednički stav svih 27 članica EU i da se nimalo nisu kolebali. Nakon diskusije ministra Košarca (Staša, op. a.), koji je govorio da nije problem u RS, da je kriza izazvana nečim drugim, jasno su ponovili da neće tolerirati prijetnje secesijom, antiustavno i antidejtonsko djelovanje, te ih pozvali da delegiraju sudije za Ustavni sud BiH i da se to završi - kazao nam je Zukan Helez, ministar odbrane i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Dodaje da je već ustaljena praksa zvaničnika iz RS, a posebno iz SNSD-a, da svoje stavove i istupe prilagođavaju skupu na kojem govore.

- Tamo su manji od makova zrna, sve će završiti, ispuniti, država BiH je njihova, nikad niko nije rekao da će se otcijepiti. Replicirao sam da sam barem sto puta čuo od Dodika da će se otcijepiti, da je BiH nemoguća država koja ne može funkcionirati. I kada je rekao da jedva čekaju da ispune 14 prioriteta, odgovorio sam da su barem 20 puta, u ovom sazivu Vijeća ministara, kad god neki od prioriteta dođe na dnevni red, bez obrazloženja tražili da to bude skinuto jer ga neće podržati. Tamo je potpuno druga priča. BiH je njihova domovina, stabilna, suverena, naš jedini put je EU, to mi guramo životom ... potpuno drugi ljudi. Ne znam kome oni više prodaju tu priču - istakao je Helez.

Ocjena napretka

Komentirajući napade na međunarodne zvaničnike, posebno na visokog komesara Žozepa Borelja (Josep Borrell), Helez kaže da je to „nož u leđa RS“ te da, ako žele pomoći narodu u ovom entitetu, predstavnici RS se trebaju ponašati suprotno od onog što rade. Dodikov prijedlog za deeskalaciju krize, dodaje, u EU niko nije ni pročitao, jer onaj ko je napravio problem, treba ga i riješiti.

- Kada je riječ o evropskom putu, pozitivno je primljen naš izvještaj, jer znaju da smo usvojili dva zakona i nekoliko strategija, a da ovi prije nas nisu uradili ništa. Ti dokumenti su vrlo bitni. Možda nama klimatske promjene ne izgledaju tako zato što imamo svojih gorućih problema, ali to je, uz migracije i terorizam, glavni problem u svijetu. U oktobru ćemo imati ocjenu napretka, a do tada smo dogovorili usvajanje zakona o VSTV-u, sudovima i sukobu interesa. To bi bilo dovoljno da BiH otvori pregovore o članstvu u EU - kazao je ministar Zukan Helez.

Prvi put jasna opredijeljenost EU, pa čak i mađarskih političara u njenim institucijama čiji su raniji istupi izazivali različite reakcije, te da će RS imati adekvatan odgovor.