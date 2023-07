Šemsudin Mehmedović za "Avaz": Članstvo želi promjenu na čelu SDA

U intervjuu za „Dnevni avaz“ zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i jedan od osnivača SDA Šemsudin Mehmedović govori o svojoj kandidaturi za predsjednika ove stranke na Kongresu zakazanom za oktobar, o stanju unutar ove političke stranke, krizi izazvanoj antiustavnim djelovanjem iz RS i odnosima u Bosni i Hercegovini.

Brojni analitičari ustvrdili su da je nemoguće pobijediti Bakira Izetbegovića, s obzirom na to da su stranački akti, konkretno Statut stranke, podešeni tako da je nemoguće doći u poziciju da se uopće bude protukandidat, a kamoli da se pošteno „odmjere snage“ na dan održavanja Kongresa. Vjerujete li da ćete uopće doći u priliku da budete kandidat?

- Biti kandidat za predsjednika jedne ovako snažne stranke je velika čast, ali i odgovornost, ali i biti jednak među istima. Smatram da SDA mora imati demokratski kapacitet da organizira slobodan izbor, ako nema slobode, onda nema ništa. Ako želimo biti evropska narodna stranka koja će dati jednaku šansu svima, onda se mora osigurati slobodan izbor. Iako se po stranačkim kuloarima već uveliko priča da je u tzv. predsjedničkom sistemu koji je izglasan na prethodnom Kongresu gotovo pa nemoguće smijeniti sadašnjeg predsjednika, uvjerenja sam da SDA, sa svojim članstvom, bazom i svojim simpatizerima, želi promjene.

Dosta je i za SDA bilo šutnje, prešutkivanja grešaka, bježanja od istine, ponižavanja određenih članova stranke, ušutkivanja neposlušnih. Svjedoci smo ovih dana da se na općinske organizacije vrši nezapamćen pritisak, da se smjenjuju ljudi, da se uvode povjereništva, bez ikakvih kriterija i principa, čak bez prava na žalbu bilo kome. Uvjeren sam da takav pritisak za one koji ga vrše neće donijeti nikakvo dobro. Ljudi ne žele političku torturu, ljudi ne žele da im neko drugi kroji mišljenje.

Kadrovska politika koja se provodila posljednjih deset godina pokazala se potpuno promašenom. Stranka je na ključna mjesta, čast izuzecima, postavljala nekompetentne kadrove, kojima je samo bilo dovoljno da su na nekoj rukovodećoj poziciji i imaju razne lične beneficije, a radom i problemima same institucije nisu se snažno bavili. Rezultat toga je da su SNSD i HDZ preuzeli najvažnije institucije na nivou države. Posljedice takve politike su dugoročne i preozbiljne i tek će biti vidljive u vremenu koje dolazi.

Oštre polemike

U posljednje vrijeme imali ste prilično oštre polemike s Bakirom Izetbegovićem, s obzirom na predstojeći Kongres SDA i najavu mogućnosti da Vas kandidiraju za predsjednika?

- Nije mi bila namjera da polemiziram i u nekoliko navrata sam na neprincipijelne napade odgovorio. Tražio sam i očekivao da Bakir Izetbegović svojim istupom, s obzirom na to da on kao predsjednik ima tu obavezu, ukaže na spremnost da omogući integritet izbornog procesa na Kongresu. Međutim, to se nije desilo i moje reakcije su bile iznuđene.

Ostat ću principijelan kada je u pitanju reforma SDA i njenih politika, demokratizacije unutar njenih organa, kadrovske politike utemeljene na integritetu, sposobnosti, kompetencijama, ostvarivanje političkog kapaciteta koji će osigurati vođenje procesa u državi, jer to SDA i zaslužuje.

Nakon što ste javno najavili kandidaturu, u medijima pod kontrolom Vaše stranke, kao i na društvenim mrežama, bili ste izloženi brutalnoj difamaciji i diskreditaciji. Zašto se to dešava ako je SDA demokratska stranka?

- Upravo sam to i pokušao objasniti! SDA je postala suprotnost samoj sebi. Vrh stranke se potpuno otuđio od baze. Izabran sam u Državni parlament s najvećim brojem glasova, ali to nije bilo važno. Ti otuđeni centri moći unutar same stranke sve vrijeme me uporno ignoriraju. Sada kada su me naši mediji proglasili za Izetbegovićevog protivnika za Kongres, krenula je salva uvreda, prijetnji psovki kako bi me pokušali diskreditirati. Već duže vrijeme u najužem rukovodstvu stranke nije dozvoljena nikakva kritika, a drugačije razmišljanje doživljava se kao lični napad na predsjednika stranke. Ukoliko se neko i odvaži da kaže bilo šta što je suprotno njegovom i mišljenju nekolicine njemu odanih ljudi, uslijede aktivnosti botova, ja ih zovem „internet-ratnicima“, koji rade na ličnoj i moralnoj diskreditaciji osobe koja se drznula da nešto kaže. Time oni samo čine štetu i SDA, ali i državi. U stranci se dugi niz godina njeguje kult ličnosti. Sve su to potpuno pogrešne pojave i potezi koji destabiliziraju SDA, ali i državu.

Govorili ste da rukovodstvo SDA dobro ne upravlja, da nema upravljačke sposobnosti.

- Ovo rukovodstvo, dio rukovodstva, ne može osigurati da SDA bude u vlasti 2026. godine. Svjedoci smo, nažalost, da minorne stranke u vlasti, bez ikakvog kapaciteta, odlučuju o BiH. Znači, prema mom mišljenju, ovo rukovodstvo nema kapacitet da upravlja procesima i stalno se govori da smo pobjednička stranka. Jesmo li? Šta je za njih pobjeda? Biti u opoziciji. Ostali smo bez vlasti na državnom i federalnom nivou dok se država urušava, a mi van zone utjecaja, i zbog toga smatram da su promjene nužne i da se unutar SDA dobro ne upravlja procesima. Nisam pobornik spina da je međunarodna zajednica isključivi krivac što SDA nije u vlasti. Kao što rekoh, problem je u menadžerskim vještinama i upravljačkom mehanizmu u SDA.

Velike sile

Za SDA tvrdite da je uvijek imala kontinuiranu i dobru saradnju sa zapadnim ambasadama. Šta se desilo da iz Vaše stranke u posljednje vrijeme dolazi jedna prava antizapadna histerija, kampanja u kojoj se Zapad optužuje za izbacivanje SDA iz vlasti, te da visoki predstavnik u BiH radi isključivo protiv Bošnjaka? Kuda ide SDA u ideološkom i svakom drugom smislu?

- SDA, s osnivačem stranke na čelu, imala je dobro postavljen kurs balansiranja između Istoka i Zapada. Moramo biti svjesni da svaka zemlja koja je učestvovala u postizanju mira u BiH ima i svoje nacionalne interese. Ne treba očekivati da se ponašaju u skladu s našim željama i očekivanjima, ali je veoma važno podesiti da se naši bosanski politički interesi i pravci podese s politikama velikih sila. Stoga, Stranka demokratske akcije nužno mora redefinirati svoju politiku. Nikada ne smijemo zaboraviti ulogu Sjedinjenih Američkih Država u zaustavljanju agresije na Bosnu i Hercegovinu sredinom devedesetih godina i prijateljske odnose koje smo imali sve vrijeme nakon toga s Amerikancima. Huškati narod protiv Amerike i Evrope je isto kao da najvećim prijateljima okrećete leđa. I to u sudbonosnom trenutku za Bosnu. To mogu uraditi samo političari amateri!

Već dugo se u kuloarima tvrdi da iza Vas stoji moćan privredni tešanjski lobi i da je problem stranke kontrola tajkunskih lobija, a ne različite političke vizije. Imate li komentar?

- U Tešnju je ekonomska i politička misija i vizija jedno te isto, što mnogima smeta. Tešanj je svojevrsna „kula SDA“, jer je u tom gradu odbranjena ova stranka od udara KOS-a kada se i desio prvi raskol. Potom je KOS ubio Senada Hodžića, jednog od najperspektivnijih kadrova SDA. Na koncu, Mirsad Ćeman je bio v.d. predsjednika stranke. Nosimo mi određeno naslijeđe svojih prethodnika. Da je živ, rahmetli Senad bi sigurno bio lider ove stranke i ja se ne bih morao kandidirati. Ćeman je, također, časno i dostojanstveno vodio stranku u ratu. Zato želimo da se pozitivne prakse iz Tešnja primjenjuju u cijeloj Bosni i Hercegovini!

Ključevi su u Beogradu

Političke prilike u BiH su vrlo složene. Milorad Dodik je poduzeo niz aktivnosti koje ozbiljno destabiliziraju stubove države. Može li doći do njegove smjene i kuda ovo vodi?

- Na udaru je cijela BiH. To je osnovni problem i taj problem generiraju politike iz Beograda i Zagreba. Politike 90-ih Beograda i Zagreba su ponovo na sceni. Ista je matrica kao i prije tridesetak godina i garanti Dejtona moraju zaustaviti prvo Vučića u Srbiji i hrvatsku politiku u Zagrebu. Nisam optimista da će međunarodna zajednica smijeniti Dodika. Smatram da se smjenom Dodika ne bi desilo ništa opasno, u smislu mogućih sukoba i slično, kao što se nije ništa desilo kada su ranije uhapšeni mnogi, uključujući i Miloševića, Šešelja, Karadžića ili Mladića. Njegova smjena bi samo na kraće vrijeme zaustavila krizu. Ključevi su u Beogradu.

Budućnost BiH

Šta se, prema Vašem mišljenju, dešava s EU i NATO putem i šta je budućnost BiH?

- Mi u BiH olako prelazimo preko ključnih međunarodnih odluka, rezolucija i stavova koji su u interesu BiH. Podsjećam javnost da je njemački parlament (Bundestag) 8. juna 2021. godine usvojio Rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj se naglašava da su "akcije Milorada Dodika i Dragana Čovića osmišljene da unište BiH kao državu i dom raznolikog stanovništva". Naveli su da je to neprihvatljivo i da zahtijevaju odlučan, čvrst otpor Evropske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice. Usvojena je i Rezolucija Evropskog parlamenta u vezi s Darijem Kordićem, gdje se traže reakcije pravosuđa i svih politika u BiH.

Oružane snage BiH su vrhunske, čak bolje od nekih članica NATO-a, po mnogim segmentima. Mislim da trenutno nema ništa od EU i NATO-a, nažalost. Politika trojke se testira na članstvu u NATO-u. Ako imaju međunarodnu politiku iza sebe za ono što rade, a imaju, onda bi neulazak BiH u NATO bio najveći poraz ove politike, svih nas, ali i BiH. Ulazak u NATO rješava naše sigurnosne i ekonomske probleme. Sve drugo su politička priča i spin ove vlasti. BiH se jedino može zaštititi ulaskom u NATO. Očigledno da BiH doživljava sudbinu sličnu devedesetih godina, i to u vrijeme kada ima gotovo sve uvjete da bude članica NATO-a. Da li to čekamo sudbinu Ukrajine, umjesto da već sada dobijemo poziv za članstvo u NATO? Na potezu je sadašnja vlast!