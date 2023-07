Konaković, o izuzimanju dokumentacije, za "Avaz": Pozdravljam svaku kontrolu, ne bih se iznenadio da ima političku pozadinu

Pozdravljam svaku kontrolu i rad svih pravosudnih institucija u BiH, a posebno onih koji rade objektivno svoj posao, kazao je za portal "Avaza" Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, kao komentar na to što su službenici Finansijske policije FBiH izuzeli dokumentaciju iz Skupštine KS, a koja se odnosi na njegovu dodjelu grantova iz tekuće rezerve u 2019. godini, dok je obnašao funkciju predsjedavajućeg Skupštine KS.

- Ne bih se iznenadio ni da ovo ima političku pozadinu, preživio sam 14 takvih slučajeva dosad, 14 puta su pokušali pronaći neku nepravilnost kroz razne prijave tužilaštvima i nisu uspjeli, jer sam svoj posao radio pošteno. Nije mi ni mrsko što će se ta priča ponovo otvoriti – rekao je Konaković za portal „Avaza“.

Podsjeća da po Zakonu o izvršenju budžeta diskreciono pravo za dodjelu sredstava imaju premijer i predsjedavajući Skupštine KS.

- To se konzumira već dvije decenije, i prije mene i poslije mene su to kolege radile na isti način. Tvrdim da je to sve potpuno čisto, zakonito i legalno. Posebno će mi biti drago ukoliko bude potrebe da se do kraja raspakuje kome sam to i na koji način dodjelio sredstva i da ljudi vide da li je ijedna marka otišla na pogrešnu ili, ne daj Bože, sumnjivu adresu. Nemam ništa protiv da budem predmet svih istraga i kontrola mog rada, ali i svi ostali političari, ukoliko su sjedili na tom mjestu – istakao je Konaković za „Avaz“.