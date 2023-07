Hrnjić sa kantonalnim ministrima poljoprivrede: Uskladiti poljoprivrednu poticajnu politiku

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je danas na Vlašiću sastanak resornog federalnog ministra Kemala Hrnjića i njegovih pomoćnika s kantonalnim ministrima nadležnim za oblast poljoprivrede.

- Sastanak je bio vrlo konstruktivan i dogovorili smo se da ćemo kao jedan tim raditi na kreiranju poljoprivredne politike u Federaciji BiH koja ide u korist svih poljoprivrednika. Prije svega, rekli smo da ćemo raditi na poticajnoj politici koju moramo uskladiti s obzirom da je trenutno neujednačena i nije do kraja usaglašena u kantonima sa Federacijom BiH, čak postoje dupliranja i situacije da neki gradovci i općine isto potiču što i Federacija BiH i kantoni. To je nedopustivo i na tome se mora raditi do kraja ove godine kako bismo u narednu godinu ušli sa usaglašenom poticajnom politikom - izjavio je ministar Hrnjić nakon sastanka.

Instalacija modernih softverskih rješenja

Prema njegovim riječima, sastanak je bio prilika da se razgovara i o unaprjeđenju rada poljoprivrednih savjetodavnih službi kako bi one bile u potpunosti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima.

Hrnjić je dodao da je bilo riječi i o digitalizaciji u ovoj oblasti, te da je neophodno raditi na instalaciji modernih softverskih rješenja kako bi domaći poljoprivrednici što lakše aplicirali za svoje poticaje i što prije došli do njih.

- Tu ima i zakonskih rješanja koja će ići u pravcu kontrole isplate poticajnih sredstava i dogovorili smo se da ćemo nastupati zajedno i prema Vladi FBiH i onima koji odlučuju o budžetima, da izdvojimo sredstva i uhvatimo korak sa vremenom i državama EU koje već koriste takve moderne sistema - naglasio je Hrnjić.

Na sastanku su iznijete i posljednje informacije vezane za širenje afričke svinjske kuge na teritoriji Federacije BiH, aktivnostima koje resorno federalno ministarstvo poljoprivrede poduzima s kantonalnim ministarstvima, ali i drugim nadležnim institucijama koje su uključene u aktivno rješavanje ovog problema.

Virus je agresivan

- To je komplikovana bolest, virus je vrlo agresivan, situacija se usložnjava i moramo biti otvoreni. Danas smo razgovarali o toj temi, a Posavski kanton je zasad najviše pogođen u Federaciji BiH. Bojim se da će se situacija razvijati u negativnom pravcu. Mi poduzimamo sve što je potrebno, čekat ćemo i odluke Ureda za veterinarstvo BiH, pratiti ih i provoditi mjere koje oni propišu da bismo zaustavili širenje te bolesti – naveo je Hrnjić u odgovorui na novinarsko pitanje.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona Mato Brkić je rekao da je afrička svinjska kuga veoma zarazna bolest i da smrtnost može ići do sto posto.

- Većina zemalja koja se suočila sa afričkom svinjskom kugom nije je uspjela iskorjeniti. Jedini način da se uspijemo boriti sa tom bolesti jeste da naši poljoprivredni proizvođači povećaju biosigurnosne mjere na svojim farmama i da mi iz institucija kada se dokaže prisustvo afričke svinjske kuge pravovremeno izvršimo eutanaziju životinja – dodao je Brkić.

U dvije mjesne zajednice u tom kantonu, kako je istakao, u kojima se to dogodilo brzo je izvršena eutanazija u domaćinstvima gdje su bile pozitivne životinje, izvršena je dezinfekcija i provode se daljnje mjere zaštite da bi se ograničilo širenje te bolesti.

Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (TK) Fedahija Ahmetović je rekao da budžet tog kantona što se tiče poticaja poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju iznosi 12,8 miliona KM.

- To nikada nije dovoljno s obzirom da je ova godina vrlo loša za poljoprivrednike. U rano proljeće je bilo štete na krošnjastom voću, a nakon toga veliki procenat padavina odrazio se na prinos žitarica, prije svega na ječam i pšenicu, a i određene poplave na usjevima kukuruza – naveo je Ahmetović.

Kantonalni ministri nadležni za oblast poljoprivrede informirali su ministra Hrnjića o aktuelnim problemima s kojima se njihova ministarstva susreću u radu te zahvalili na organizaciji zajedničkog sastanka ali i posjetama i razgovorima koje resorni federalni ministar realizira s kantonalnim vlastima, poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.

Resorni kantonalni ministri istakli su potrebu da se sastanci ovog formata organiziraju češće i po određenim tematskim cjelinama s ciljem unapređenja zakonske i podzakonske regulative u oblasti poljoprivrede u Federaciji BiH.