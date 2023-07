Nikšić: Uspjeli smo usaglasiti set evropskih zakona, trebao bi se naći na sljedećoj sjednici Predstavničkog doma

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH održan je sastanak predstavnika trojke, HDZ-a BiH i SNSD-a.

Nakon sastanka se obratio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, koji je poručio da nema alternative razgovoru i kada nema saglasnosti oko nekih stvari.

- Mi smo uspjeli usaglasiti jedan set evropskih zakona, koji bi trebao ići na narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koji ukoliko bude usvojen smatramo da pravimo veliki iskorak ka kandidatskom statusu BiH – rekao je Nikšić.

Naglasio je da će prije te sjednice imati još jedan sastanak kako bi utvrdili još jednom sve što su dogovorili, kako bi to imalo prohodnost.

- Učinit ćemo sve, to smo jedni drugima obećali i zbog toga ćemo prije te sjednice imati još jedan sastanak na kojem ćemo to probati da još jednom utvrdimo. To bi bila poruka i Evropskoj uniji da smo spremni raditi na ispunjavanju 14 prioriteta za članstvo u EU – kazao je Nikšić.