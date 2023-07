Košarac: Dobro je da postoji dijalog političkih lidera i da ima kontinuitet

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac (SNSD) ocijenio je danas, referirajući se na sastanak lidera Trojke, HDZ-a i SNSD-a održan u ponedjeljak, kako je dobro da postoji dijalog političkih lidera, te da je veoma značajno da taj dijalog ima kontinuitet.



- Ono što mogu da kažem sa aspekta RS jeste da je RS još jednom pokazala spremnost za dijalog i da je vrlo jasno kroz operativni plan naznačila mjere koje mi predlažemo, s ciljem da se riješi pitanje zastoja, a da pritom potpuno bude vidljiva RS i da se interesi RS uvažavaju – izjavio je Košarac u pauzi zasjedanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odgovarajući na novinarske upite.

Ministarsko mjesto pripada SNSD-u

Istaknuo je kako su isto uradili i HDZ i Trojka te da je došlo do određenih zaključaka koji nude optimizam da će se u nekom vremenu određena pitanja riješiti u skladu s agendom koju su definirali lideri, predstavnici političkih partija koje čine partnerstvo u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou Bosne i Hercegovine u periodu 2022-2026. godina.

- To znači da ćemo praktično imati sjednicu Predstavničkog doma 22. augusta i da će prva tačka biti izbor ministra finansija u Vijeću ministara. Više puta smo rekli da je to mjesto koje pripada RS-u i SNSD-u i da je to dio dogovorenih principa za vršenje vlasti od 2022. do 2026. godine – precizirao je.

Dodao je da će se putem učešća u sklopu radnih grupa, sektorski, u domenu vladavine prava, pravosuđa, sigurnosti i transporta pristupiti pripremi određenih zakonskih rješenja koja proistječu iz 14 ključnih prioriteta, dostavljenih od Evropske komisije.

- Vjerujem u snagu kapaciteta, vjerujem u političko opredjeljenje i vjerujem da ćemo na temelju iskazanih potreba, političkih stavova, kroz participaciju u radnim grupama i kroz proces odlučivanja i u Vijeću ministara i u Parlamentu doći do rješenja koja su značajna za evropski put Bosne i Hercegovine – poručio je Košarac.

Umjereni optimizam

Istovremeno, zaključio je kako ostaje doza umjerenog optimizma, te da je važno kroz dijalog i učešće svih nivoa vlasti kreirati određena rješenja koja bi bila u konačnici ponuđena za odlučivanje kako na Vijeću ministara BiH, tako i u Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH).

Košarac je najavio kako će 23. avgusta uslijediti naredna sjednica Vijeća ministara BiH, na kojoj će biti analizirano sve ono što iz radnih grupa dođe na Vijeće ministara BiH kako bi nakon toga moglo biti upućuno prema PSBiH.