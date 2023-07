Poznat razlog zašto Jelena Trivić nije učestvovala na sastanku stranaka opozicije u RS

Lideri SDS, PDP i Liste “Za pravdu i red” sastali su se u Istočnom Sarajevu i, kako je objavljeno, razgovarali o opštoj političkoj situaciji.

Jedina opoziciona stranka koja nije učestvovala, niti je bila pozvana na navedeni sastanak, bio je Narodni front Jelene Trivić, piše portal Srpskainfo.

Prvu informaciju o održavanju navedenog sastanka preko društvenih mreža objavio je lider PDP, Branislav Borenović, koji je otkrio i neke zaključke koje su čelnici SDS, PDP i Liste “Za pravdu i red” usvojili poslije završetka pomenutog skupa.

Poboljšanje stanja u pravosuđu

- Potpuno smo saglasni da poboljšanje stanja u pravosuđu mora biti prioritet svih prioriteta, kao preduslov za suzbijanje najgore pošasti ovog društva, korupcije. Naravno, jedan od naših osnovnih prioriteta biće i izmjene Izbornog zakona sa ciljem da konačno imamo fer i poštene izbore, jer svaka korupcija i kriminal vlasti imaju svoje izvorište u izbornoj korupciji i kriminalu. Veoma konstruktivan i koristan sastanak - objavio je Borenović na društvenim mrežama.

Inače, izvori Srpskainfo otkrivaju da je formalni razlog zbog kojeg Jelena Trivić nije bila pozvana na sastanak čelnika opozicionih stranaka bilo to što je navedeni skup planiran kao okupljanje lidera partija iz opozicije koje imaju svoje poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Međutim, kako se navodi u detaljima sa sastanka koje je objavio lider PDP, osim o temama koje se tiču nivoa BiH, na sastanku se i te kako razgovaralo o unutrašnjim političkim pitanjima u RS, a Trivić, kako bilo, nije bio upućen poziv da prisustvuje sastanku.

- Najveću isključivost prema bilo kakvoj saradnji s Narodnim frontom Jelene Trivić, ali i prema gradonačelniku Banje Luke Drašku Stanivukoviću pokazao je lider Liste “Za pravdu i red“ Nebojša Vukanović. On smatra da sa Trivić i Stanivukovićem opozicija u RS ne treba da ima bilo kakvog posla - otkrivaju izvori portala Srpskainfo.

Nisu parlamentarni

Predsjednik SDS Milan Miličević, koji je bio formalni domaćin sastanka opozicije koji se preksinoć održao u prostorijama opštine Istočna Ilidža, za Srpskainfo tvrdi da je taj sastanak još ranije bio planiran kao sastanak kluba poslanika u Parlamentu BiH, koji čine SDS, PDP i Lista “Za pravdu i red”.

- Bilo je već nekoliko nezvaničnih sastanaka i prekjučer smo dogovorili da napravimo zvanični sastanak – što zbog jučerašnje sjednice Predstavničkog doma gdje se našlo nekoliko važnih zakona, ali i zbog najave da će u narednom periodu tzv. evropski zakoni, koji su vezani za 14 prioriteta Evropske komisije, doći na dnevni red prioriteta i gdje će naš klub morati da zauzme jasan stav po tim pitanjima, kao i zakona koji nam je takođe u fokusu, a to je Izborni zakon BiH - kaže Miličević.

Tvrdi da su to bili jedini razlozi zbog kojih Narodni front nije bio pozvan da prisustvuje sastanku opozicionih partija.

- U narednom, vrlo bliskom periodu, biće održani i sastanci u Banjaluci sa Narodnim frontom i svim drugim političkim partijama koji čine opoziciju. Odnosi u opoziciji imaju povremene turbulencije, ali ja, kao predsjednik SDS, nastojaću da to prevaziđemo i budemo dio zajedničkog fronta protiv postojeće vlasti u RS - kaže Miličević.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić za Srpskainfo kaže da to što ona nije bila pozvana na prvi postizborni zvanični sastanak lidera opozicije u RS može da se tumači “na ovaj ili onaj način”.

- Koliko sam vidjela iz objava SDS, to je bio sastanak stranaka koje imaju svoje predstavnike na nivou BiH, pa je vjerovatno to bio razlog zašto nismo bili pozvani. Ne bih da tumačim razloge, već bi to trebalo da uradi organizator sastanka. Javnost može da nagađa zašto nas nema tu, ali u svakom slučaju svi znaju da je Narodni front beskompromisna opoziciona stranka. To što nas nije bilo na nekom sastanku ne umanjuje činjenicu da smo mi borci protiv režima - poručuje Trivić.