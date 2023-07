Konaković: Izgubili smo prijatelje i na Istoku i na Zapadu zbog minder politike

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i lider Naroda i pravde, otkrio je za N1 kako i sam ima izazov da ide u politike konfrontacije sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, ali da bi to bilo gubljenje vremena i zaustavljanje BiH na "važnom procesu", ulasku u Evropsku uniju. Dodao je kako su on i partneri iz trojke zbog svoje politike dobili aplauz od EU i zato je uslijedila "nagrada za BiH od 330 miliona maraka".

Postoje kritike da evropski komesar Oliver Varhelji (Varhelyi) radi protiv Bosne i Hercegovine?

Sa Varheljijem sam možda najviše radio od svih zvaničnika EU. Mogu reći da vrlo korektno komunicira naše zahtjeve i ima zasluge za posljednji proces u kojem smo dobili 57 posto od svih grant sredstava namijenjenih za zapadni Balkan. Sve je došlo u Federaciji BiH i smatram da je to jasna poruka Republici Srpskoj.

“Tihe sankcije” Dodiku?

Mislim da najveći dio svjetskih i evropskih zvaničnika to i ne krije. Imam i ja izazov da se konfrontiramo sa Dodikom na dnevnoj bazi, da se mi bavimo njime, ali te bitke zaustavljaju BiH na važnom procesu. Zato sam rekao da više volim BiH nego se obračunavati sa političkim neistomišljenicima. Sa tom borbom gubimo fokus na onom što je najvažnije.

Optužuju vas da popuštate Dodiku time što idete u kompromis?

Nikad nisu dokazali da je Dodik danas dobio ono što ranije nije imao. Stalno zvone da mi nešto ispunjavamo, a zapravo smo mi donijeli najveći budžet u historiji i najbrže smo izabrali Vijeće ministara. Nama su aplaudirali u EU i nagradili su nas sa 330 miliona. Ni Dodiku ni bilo kome drugo se ne popušta osim što se dogovaramo uvažavajući činjenicu da su nezaobilazni faktor. Ranije se u Briselu više govorilo o radikalizmu Bošnjaka, koji ne postoji, nego o drugim problemima. To je zbog drugih diplomatija što više nije tako.

Šta je sa sredstvima za zgradu UIO-a u Banjoj Luci što vas kritikuje SDA?

Budžet je usvojen u martu, 37 miliona je već na računu. Uprava ima taj novac, samo SDA unaprijed zna ko će je kupiti. Neka mi neko kaže zašto ne bismo dopustili da UIO kupi zgradu i da se radi u normalnim uslovima i da u Banjoj Luci država u gruntu ima svoju zgradu. Naravno da treba otvoriti sve oči da nije neko nečiji kum, da kupovina bude transparentna.

Da li ste trgovali sa SNSD-om u vezi pozicije ministra finansija BiH?

To je pozicija koja pripada SNSD-u. Niko nikoga tu ne ucjenjuje samo su to normalni procesi. Trebamo usvojiti evropske zakone i normalno je da to bude pozicija SNSD-a. Mi nikoga od partnera ne lažemo.

U State Departmentu bi se na poziciji iznad Gabriela Escobara treba naći James O'Brien koga neki zovu “ocem” Dejtonskog sporazuma. Da li bi ovo moglo biti dobro za BiH?

Dolazak O'Briena će biti novi dašak vjetra u leđa za BiH. SAD je najvažniji vanjski partner Bosne i Hercegovine, a Brisel je naša konačna destinacija. To je pozitivan i dobar znak. Rekao sam da se možemo posvađati sa Amerikom zato što je visoki predstavnik donio odluke u izbornoj noći koja se ni meni ne sviđa. To što smo gubili prijatelje po Zapadu sam znao, ali me je šokiralo da smo gubili prijatelje i na Istoku, koji su bili sa nama kad je bilo najteže. To je zbog ove minder politike.

On je kazao da "žali" predsjednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića koji "živi u BiH, a sanja Srbiju".

Stevandić je nedavno izazvao lavinu kritika nakon što se pohvalio kako su njegova djeca odbila da nastupaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naveo je kako je “pitanje karaktera i vaspitanja” da njegovi potomci mogu igrati samo za Srbiju.

Konaković je, u reakciji na ovu izjavu, kazao za N1 da ne vjeruje da će sa političarima iz RS-a, poput Dodika, naći zajednički imenitelj kada je riječ o navijanju za reprezentacije BiH iako u njima igra veliki broj Srba.

- Ne primjećujem da se tu nešto mijenja. Ja sam neko ko ne zagovara hemiju i emocije među nama, ne vjerujem u pomirenje i praštanje onima koji ne traže oprost. Ja sam pragmatik. Mi moramo sarađivati sa ljudima koji glasaju za budžet, koji su dio vlade - istakao je ministar, te nastavio…

- Stevandićev ratni poklič da će mu djeca igrati za Srbiju govori da on ima tužan život. Živi u državi koja ga plaća, on plaća poreze, ima ličnu kartu od te države, tijelo mu je zarobljeno u njoj, a sanja Srbiju. Što se mene tiče može otići živjeti u Srbiju. Takve ljude žalim što su zarobljeni između neke stvarnosti i želja. Smeta mi i to što on te snove prodaju svojim glasačima pa se previše vremene gubi na raspravu, a ne na rješavanje problema u BiH – zaključio je.