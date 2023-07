U BiH danas nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom

Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Izgledni su i obilniji pljuskovi. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje.

Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C, na jugu zemlje od 28 do 32°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Prolazni pljuskovi su mogući prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.