O'Brajan: Jasno stavljamo do znanja Dodiku da je to što radi neprihvatljivo

Kandidat za poziciju pomoćnika državnog sekretara SAD i voditelja Ureda za Evropu i Euroaziju Džejms O'Brajan (James O'Brien) saslušan je u Komitetu za vanjske poslove američkog Senata.

Njega nazivaju jednim od kreatora Dejtonskog sporazuma i dobar je poznavalac prilika na Balkanu.

Direktna poruka

On je poslao i direktnu poruku predsjedniku entiteta RS Miloradu Dodiku.

Džejn Šahin (Jeanne Shaheen) ga je pitala kako zaustaviti Dodika i njegovu retoriku protiv BiH, on je dao jasan odgovor, ali je naglasio i da ne može sve reći.

- I to je nešto o čemu bismo trebali razgovarati i u drugom okruženju. Ali Milorad Dodik kontroliše vlast u dijelu Bosne. On želi da kontroliše resurse i svo pokroviteljstvo koje proizilazi iz tih resursa u tom području. Dakle, imamo mogućnost da smanjimo njegovu kontrolu nad novcem – odgovorio je.

Osporava državne procese

Naglasio je da je to ono što ga tjera da osporava državne procese.

- Mislim da mu sa našim evropskim kolegama, sa visokim predstavnikom za implementaciju Dejtona, jasno stavljamo do znanja da je to što radi neprihvatljivo, da će za to biti jasne posljedice i da treba početi da se povlači iz ovih pozicija. Vojna sila koja se tamo nalazi je kritična za sigurnost. Mislim da smo jasno stavili do znanja da je tu pod EUFOR ili kao NATO. Tu je u nekom svojstvu, bez obzira na sve, i njihovo prisustvo je neophodno – kazao je O'Brajan.

Nakon što se okonča ovo saslušanje uslijedit će još jedna rasprava i glasanje o nominacijama, a nakon toga će odluka biti poslana na plenarnu sjednicu Senata, koja daje konačno odobrenje za nominovane kandidate.