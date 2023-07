Građani Sarajeva u reciklomate ubacuju desetine hiljada boca: Najavljena nabavka još četiri

U ljeto prošle godine u Sarajevu je postavljen prvi pametni reciklomat u Bosni i Hercegovini. Od tada pa sve do danas raste broj građana koji žele na ovaj način očistiti grad u kojem žive.

Kontinuiran je rast statistike recikliranja. Dnevno se u reciklomate ubaci od 1.000 do 1.500 boca. Prošli mjesec imali su oko 36.000 boca, a tokom ovog mjeseca taj broj iznosi više od 37.000.

Samim time, pozitivan odziv građana podstakao je mnogobrojne lokalne samouprave kao i javne ustanove da pokažu interesovanje za nabavku reciklomata u svojim sredinama.

Eko grad certifikat

Nerma Turnadžić, projekt menadžer projekta "Reciklomati u BiH", uručila je danas Eko grad certifikat poznatom bh. novinaru i analitičaru Almiru Terziću koji je pokrenuo akciju i u humanitarne svrhe u mjesec dana u reciklomate ubacio više od 1.550 boca, limenki i staklenki pokupljenih sa zelenih površina.

Među prvim je osobama u Bosni i Hercegovini kojem je uručen ovaj certifikat koji se dodjeljuje osobama ili institucijama koji su dali značajan doprinos da projekat "Reciklomati u BiH", odnosno recikliranje ambalaže zaživi u Kantonu Sarajevo, ali i Bosni i Hercegovini.

- Htjeli smo napraviti proizvod od recikliiranih flaša, a da bi se ta reciklirana plastika negdje iskoristila. Napravili smo Eko grad certifikat. Napravljen je od 100 posto reciklirane plastike. I na taj način se želimo zahvaliti ljudima koji su nam pružili podršku u ovom projektu. Gospodin Almir je zaista sa više od 1.500 ubačenih boca u reciklomat, neko ko je zaslužio ovaj certifikat. Ovo je nešto za šta se mi borimo, a to je da sklonimo smeće sa ulica, ambalažni otpad sa ulica, i to je nešto što je Almir i uradio, pokrenuo je ljude, motivisao i druge građane da nešto urade - kazala je Turnadžić.

Odaziv građana

Dotakla se i samog projekta i odziva građana kada je riječ o recikliranju.

- Građani zaista koriste reciklomate, odziv je velik, sa oko 7.000 boca koje su bile reciklirane na početku naših akcija, sada imamo oko 40.000. Građani zaista vjeruju u ovaj projekat i to nam je cilj. Da ljude pokrenemo da recikliraju. Trenutno imamo osam reciklomata - šest u Kantonu Sarajevo i dva u Mostaru. Benefiti su karta za 'Pionirsku dolinu', za Vrelo Bosne, karta za Gras - za javni prevoz, parking druge zone ili da donirate humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba - izjavila je Turnadžić.

To su super pametni reciklomati.

- I imamo pet reciklomata za ustanove i oni se nalaze u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo. Želja nam je da naš grad i država ima što veći broj reciklomata kako bi sklonili što više boca sa ulica. Odziv, pogotovo kod djece je izvanredan. Imamo najavu za kupovinu četiri nova reciklomata. Koliko znamo, oni bi trebali ići na prostor općine Ilidža i Hadžići dok bi jedan bio u općini Novi Grad - kazala je Turnadžić.

Navela je da se dnevno u reciklomatima nalazi od 1.000 do 1.500 boca. Dodala je da su prošli mjesec imali oko 36.000 boca, a tokom ovog mjeseca taj broj iznosi više od 37.000.

Ogroman uspjeh

Almir Terzić na početku svog humanog rada nije vjerovao da će za mjesec dana doći do cifre od preko 1.000 ubačenih boca, limenki i staklenki u reciklomat.

- Mislio sam da će to biti tek nekoliko stotina koje ću uspjeti da sakupim. Međutim, na svakodnevnom putu od kuće do posla primijetio sam jako puno bačenih boca pored puta, na zelenim i javnim površinama, dječijim igralištima. Kako sam nosio svoje boce do reciklomata, odlučio sam da pokupim i ostale. Tako je sve krenulo - izjavio je Terzić.

Poručio je da je, nakon što se sa jednog mjesta pokupi oko 50 boca, jasno kolika je potreba da Sarajevo bude čišće.

- Zadovoljan sam jer mi se jako puno ljudi javilo, potaknuto da se uključe u slične aktivnosti. Ono što je posebno moj ponos jeste to da je 100 posto tih boca koje sam ubacio ovaj mjesec, tih 1.550, usmjereno za humanitarnu pomoć udruženju Pomozi.ba. To je dodatni vid moje satisfakcije, da sam učinio više, uslovno rečeno, dobrih djela, prvo sklonio to sa zelenih i javnih površina, a zatim usmjerio u drugu humanitarnu akciju - poručio je Terzić.

Primijetio je da je Sarajevo jako prljav grad.

- Imao sam priliku da očistim i jedno školsko dvorište gdje sam uklonio više od 100 boca i limenki - dodao je Terzić navodeći da svako od nas na svoj način može doprinijeti čistoći grada u kojem živimo.