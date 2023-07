Prestižnoj manifestaciji prisustvovat će na hiljade posjetilaca: Mostar spreman za skokove sa Starog mosta

U najvećem gradu na Neretvi posljednji vikend u julu tradicionalno je u znaku svojevrsnog spektakla, skokova sa Starog mosta koji se održavaju u organizaciji Kluba skakača u vodu „Mostari“. Toj popularnoj sportsko-turističkoj manifestaciji, 457. po redu, koja će biti održana ove nedjelje s početkom u 16 sati, prethodit će tradicionalna „šlaufijada“.



Stari običaj

Tako će prvog dana vikenda brojnim turistima, koji su, inače, preplavili Mostar, biti zanimljivo ovo takmičenje, mostarski stari običaj u kojem se ekipe od po dva takmičara na šlaufima, odnosno gumama od bagera, traktora, kamiona i slično, spuštaju niz Neretvu.

Do sada je na ovaj događaj, prema riječima Adele Gosto, članice Predsjedništva Kluba, svoje učešće prijavilo deset ekipa, a očekuje ih se više, budući da prijave traju do početka takmičenja u subotu do 13 sati.

I ove godine svoje učešće na tradicionalnim skokovima sa Starog mosta prijavili su takmičari iz gotovo cijele regije, potvrdili su organizatori u petak na pres-konferenciji. Tačan broj skakača bit će poznat u nedjelju, nakon ljekarskih pregleda. Njihovo umijeće ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu poznati veterani skakači: Alica Jakirović, Irfan Milavić, Samir Zukanović, Semir Drocić i Branko Bogićević.

Nova „lasta“

Lorens Listo, predsjednik Kluba, višestruki šampion u skokovima na glavu koji se na pobjedničko postolje ispeo 13 puta, posebno je ukazao na činjenicu da Mostar ima svoju novu „lastu“.

- To je Ahmet Stupac, a nadamo se da će se takmičiti, s obzirom na to da je nedavno imao manju povredu - rekao je Listo.

Senad Kevelj, predsjednik Sportskog saveza Mostara, naveo je da skokovi sa Starog mosta nisu samo takmičenje. To je historija Mostara, Hercegovine i BiH.

Direktan prijenos

Najbolji skakači dobit će nagrade koje su rad akademskog slikara Đanija Jakirovića, a bit će im dodijeljene u večernjim satima, uz prigodan zabavno-muzički program. U 22 sata bit će održan tradicionalni skok s bakljama, čime će biti završena manifestacija. Uz brojne sponzore, Face TV će skokove direktno prenositi u svom programu.