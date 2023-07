Posljedice trpe građani: Cijene hrane ponovo će rasti

Bosna i Hercegovina do sada nije proizvodila dovoljno hrane ni za vlastite potrebe, ali dugotrajna sezona kiša, poplave, potom suša, grad, vjetar i druge nepogode dobrim dijelom su uništili i ono što je zasijano, pa nas najesen očekuje novi val poskupljenja hrane. Od hljeba, brašna, mlijeka, mesa, do povrća, koje je i u sezoni skupo.



Jesen i zima

Nakon najskuplje sjetve do sada pšenica je propala, prinosi su 2,5 do 3 tone po hektaru, što je katastrofa, upozorava predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice Savo Bakajlić. Kaže da su domaći proizvođači do sada proizvodili 30 do 32 posto hrane te da očekuje da ove količine budu prepolovljene.

- BiH će ostati bez hrane, na kraju i bez naroda i mislim da smo ovakvom politikom i načinom rada institucija koje se trebaju baviti time došli do ruba provalije. Stimulišu se veliki, oni koji imaju milione, ostali su u drugom planu i na taj način će poljoprivreda u BiH biti sahranjena - dodao je Bakajlić.

Cijene voća i povrća u jeku sezone izuzetno su visoke, ljudi paradajz kupuju na komad, kaže Murisa Marić iz prijedorskog Udruženja za zaštitu potrošača „Don“, te dodaje kako nije teško pretpostaviti da će hrana biti značajno skuplja, i to u dijelu godine kada troškovi života inače rastu.

- Potrošač na kraju plaća danak svemu, da li inflacije, da li elementarnih nepogoda. U problemu su penzioneri i socijalno ugroženi građani čija primanja nikako ne mogu pratiti rast cijena, u problemu je i poljoprivrednik koji je uložio u znatno skuplju sjetvu. Sa sumom novca kojom mi raspolažemo mislim da nas čekaju vrlo teška jesen i zima - istakla je Marić.

Golo preživljavanje

Dodaje da ne treba zanemariti ni rast cijena komunalnih usluga, ogrjeva, jer građani su prinuđeni najprije platiti račune, a tek za ono što im preostane kupiti hranu da prežive. Istovremeno, na početku nove školske godine građani će djeci morati kupiti sve što je potrebno za školu.

- Zato stalno moramo pričati o golom preživljavanju. Podsticaja za građane nema, pa ni ovih sredstava što nam je EU dala. Nemamo socijalnih karata, pa je upitno ko će se na kraju naći na tim spiskovima. Trenutno stanje je teško, bit će još teže - kazala je Marić.

Koliko samo ljudi kupuje po dva ili tri paradajza sad kad je sezona tih proizvoda... Nakon svih nepogoda koje su pogodile našu poljoprivredu bit ćemo primorani da uvozimo još veće količine hrane, kazala je Marić.