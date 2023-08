Bećirović: Američke sankcije opravdane, važno je da EU prati principijelnu politiku SAD

Organi bh. entiteta RS izvršili su brutalan udar na temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavni poredak države Bosne i Hercegovine. Antidejtonska politika se ne smije potcjenjivati i relativizirati. Zato su nove sankcije SAD važna poruka svima u regionu da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, poručio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

- Dosljedno ukazujem na nužnost sankcioniranja političara koji ugrožavaju nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Toleriranje antiustavnog djelovanja, kojim čelnici bh. entiteta RS ugrožavaju teško postignuti mir, može imati nesagledive posljedice, posebno u kontekstu najnovijih geopolitičkih potresa. Zato je veoma važno da principijelnu politiku SAD, kao i UK, prate i zemlje EU. Uvođenjem opravdanih sankcija Vlade SAD Miloradu Dodiku 2017. i 2022., sankcija Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz 2022, te najnovijih sankcija SAD jasno su markirani ključni pojedinci koji podrivaju Dejtonski mirovni sporazum.

Ključni momenat

Sada je ključni momenat da EU uvaži stavove Evropskog parlamenta koji je u više rezolucija pozvao na uvođenje sankcija Dodikovom režimu. Svako odugovlačenje sankcija EU Dodik i njegovi sljedbenici shvataju kao signal i ohrabrenje za nastavak separatističke politike.

Regija je na prekretnici i mora izabrati između Dodikove ratne politike i očuvanja mira. To su primijetile i najveće sile Zapada i zato su ispravno konstatirale da Dodikova politika ugrožava stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teško postignuti mir. Međunarodna zajednica, svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma i OHR moraju sada pokazati snagu i jedinstvo. Skoro tri decenije izgradnje mira i sigurnosti za sve ljude u Bosni i Hercegovini su avanturističkom Dodikovom politikom dovedeni u pitanje.

Pred nama su sedmice i mjeseci u kojima će se odlučivati o očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ne treba se zavaravati nijednog momenta i pomisliti da će Dodikov režim stati nakon najnovijih sankcija SAD. Slijede novi opasni udari na Dejtonski mirovni sporazum prema direktnim instrukcijama Dodikovih mentora izvan granica Bosne i Hercegovine.

Sistemski zaustaviti napade na državu

Mir, sigurnost i ustavni poredak Bosne i Hercegovine moraju se braniti svim raspoloživim pravnim i drugim legalnim sredstvima, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom. To moraju činiti, prije svega, institucije predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, uz mnogo konkretniju podršku Zapada nego što je to bio slučaj do sada.

Potvrđujući savezništvo i prijateljstvo sa SAD, svih demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini, veoma je važno da kontinuirane napade na državu sistemski zaustavimo, te da nakon sankcioniranja pojedinaca uđemo u fazu u kojoj će biti suspendirani i mehanizmi putem kojih se provode blokade demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine. Demokratskim snagama u našoj državi je potrebna pomoć i podrška prijateljskih zemalja, prije svega onih koje su okupljene oko Upravnog odbora za provedbu mira u BiH, kako bi se svim građanima konačno pružila šansa da žive u mirnoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini - poručio je Denis Bećirović.