U većini države se očekuju lokalni pljuskovi, u drugom dijelu dana smanjenje naoblake

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom poslijepodneva.

U većini područja se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Poslije podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 °C.