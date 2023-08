Lakić: Pojavilo se nepovjerenje prema rukovodstvu EPBiH, moramo smanjiti eksploataciju uglja

Pojavilo se nepovjerenje prema Nadzornom odboru i Upravi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, stoga je i uslijedila nova odluka. To je slijed aktivnosti, a kojem je prethodilo još nekoliko aktivnosti u prethodnom periodu kada je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u pitanju, izjavio je za BHT1 uživo Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, komentirajući današnju saglasnost Vlade FBiH za smjenu generalnog direktora Elektroprivrede BiH Admira Andelije i kompletnog rukovodstva.

- Izvještaj o izvršenju Plana za prošlu godinu i svi ostali dokumenti su bili predmetom rasprave na skupštinama svih preduzeća i Vlada Federacije BiH je odredila svoj stav kada su ti izvještaji u pitanju i kada je konkretno i Elektroprivreda BiH u pitanju, a dali su negativno mišljenje, odnosno Izvještaj nije prihvaćen, što je bio jedan od preduslova obzirom da se nepovjerenje tu pojavilo i sama odluka da se krene u promjenu cijele uprave - dodao je Lakić.

Kako ističe Lakić, cilj je da se ova odluka zakonski provede kroz redovne procedure u narednom periodu.

- Bez obzira što će takve procedure imati određeno svoje trajanje, mi i dalje nastavljamo s aktivnostima komunikacije sa svim bitnim akterima u ovom procesu, a tu su nam prije svega rudnici, tu su nam predstavnici sindikata. Pratimo situaciju i šta će se dešavati u narednom periodu. Želja nam je da se ovo stanje riješi i da bude bolja situacija.

Razriješeni direktor Elektroprivrede Admir Andelija tvrdi da je sam pozvao Vladu Federacije BiH da ga smijeni jer nije želio raditi nezakonito. O tome da li su tačni navodi da je Vlada FBiH od Elektroprovrede BiH tražila da prekrši zakon, Lakić ima drugačiji stav.

- Gledao bih to na jedan drugačiji način. Vlada Federacije BiH je zauzela svoj stav da će ići u promjenu uprava u javnim preduzećima i mislim da se tim putem krenulo još od prve sjednice Vlade Federacije BiH u novom sazivu i samog ekspozea federalnog premijera Nermina Nikšića kada je tražio da se ponude ostavke od strane svih rukovodstava firmi koje su pod nadzorom Federacije Bosne i Hercegovine, tako da geneza svega ovoga datira još od prije tri mjeseca. Gledam na to kao redovnu aktivnost koju je Vlada Federacije BiH htjela da uradi u samom početku svog mandata i da je taj proces trajao već nekoliko koraka, a danas je bio jedan od tih koraka. Da li su to bili pritisci od bilo koga i sa bilo koje strane, ja to ne bih gledao na taj način, nego jednostavno proces za koji se opredijelila Vlada Federacije BiH - smatra Lakić.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je prošle sedmice nalog Elektroprivredi BiH da se zaostale plate hitno isplate, na šta su iz Elektroprivrede odgovorili da bi to značilo kršenje Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH. Lakić je mišljenja da se moraju povući novi konkretniji potezi.

- Istakao bih činjenicu da je za prošlu platu kada je u pitanju RMU Zenica isplaćena plata kroz finansijsku pomoć koju je osigurala Elektroprivreda BiH u skladu sa svim procedurama koje je u tom trenutku imala na raspolaganju. Smatram da bi se to moglo uraditi i ovaj put, naravno uz poštivanje procedura koje se trebaju raditi u okviru Elektorprivrede BiH, njene Uprave, Nadzornog odbora i po potrebi skupštine društva, a koje opet čini Vlada Federacije BiH. Slažem se i s drugim krajem priče da se to dešava iz mjeseca u mjesec i da mi moramo posegnuti za dugoročnijim rješenjem kako se ovo ne bi dešavalo svaki mjesec.

Kada se i u javnosti vidi da rudari štrajkuju svaki mjesec zbog nečega što nisu dobili, a to je izvor života – njihova plata, onda, kako navodi Lakić, nećemo biti u pravu ako se ovo "pusti" i ostavi po strani.

- Moramo se okrenuti nekim strateškim opredjeljenjima koja mogu biti bolna i manje bolna, ali u narednom periodu morat ćemo ovo sistemski riješiti.

Ugalj nije budućnost, podvukao je Lakić.

- Ugalj je izvor naše energije u zadnjih desetina i destina godina. On nam je primarni kada je u pitanju stvaranje električne energije i presretni smo što imamo takav izvor. Svi smo svjesni da ugalj nije budućnost i to se znalo dosta godina unazad, a svakim danom postajemo sve svjesniji da će to biti sve manje i manje u narednom periodu. Ovdje moram istaći činjenicu i da su predstavnici sindikata i rudari vrlo konkrektno razgovarali na nekoliko sastanaka koje smo imali u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zajedno s premijerom FBiH, gdje su istakli svoju svjesnost da rudnici nisu određena budućnost za naredni period. To dokazuju i dokumenti. Mi u narednom periodu moramo smanjiti eksploataciju uglja i to je jedan dugoročni proces. Gledajući kratkoročno na Zenicu i šta trebamo uraditi, postigli smo dogovor da se ozbiljno moramo baviti ovim rudnikom i dogovoriti se zajednički šta je to realno rješenje - kazao je Lakić.