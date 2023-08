Zašto priča oko opoziva Srđana Mandića prevazilazi Općinu Centar

Da većina građana nije zadovoljna radom načelnika Općine Centar Srđana Mandića (NS) nije nikakva tajna. Većinu u Općinskom vijeću Mandić već dugo nije imao, a vijećnici su glasali „od tačke do tačke“. Često su se odluke donosile zahvaljući nezavisnim vijećnicima.



Inicijativa za njegov opoziv, koja su inicirali NiP, SBB, SDA i dio nezavisnih vijećnika, je pokrenuta prošle sedmice.

Odnosi u NiP-u

Ipak, pored brojnog nezadovoljstva njegovim radom, digla se velika fama oko ovog pitanja. Razloga za to je više. Jedan od njih je to da je Elmedin Konaković (NiP) pružio podršku Srđanu Mandiću, dok općinska organizacija njegove stranke je ustrajna u njegovoj smjeni.

No, Općina Centar nije samo jedna u nizu općinskih organizacija u kojoj može Elmedin Konaković uspostaviti povjereništvo bez ikakvih problema i skloniti neposlušne kadrove, jer je predsjednik te organizacije Jasmin Ademović, sin jednog od idejnih tvoraca i prvih ljudi NiP-a Kemala Ademovića. Takva odluka bi mogla napraviti ozbiljne unutarstranačke probleme.

Na drugoj strani, ukoliko Elmedin Konaković popusti pred željama vijećnika bit će uljuljani odnosi unutar trojke. Naša stranka sigurno neće biti voljna za saradnju s NiP-om u ovoj općini bez obzira da li prošao opoziv ili ne, dok se postavlja i pitanje kako da dođe do dogovora u drugim općinama sa takvim odnosima.

Primjer uspjeha

Stranke trojke su svjesne da bez zajedničkog nastupa na lokalnim izborima u Kantonu Sarajevo ne mogu parirati SDA niti u jednoj sarajevskoj općini, a najbolji dokaz toga su bili lokalni izbori 2016. godine, kada je SDA u mnoštvu kandidata ostvarila dominantne pobjede.

Ne bi to bilo prvi put da negdje dođe do pucanja odnosa unutar trojke. Naša stranka i SDP u Tuzli nikad nisu bili u dobrim odnosima, ali priča oko trojke u Sarajevu se često navodila među kadrovima ovih stranaka kao primjer dobre saradnje, uspjeha i pobjede nad jednim režimom. Stoga postavlja se pitanje da li bi to pravilo probleme i za više nivoe vlasti.

Izborna godina

Najbolja situacija za stabilizaciju odnosa unutar trojke i koja bi proizvela najmanje drame bi bila povlačenje odluke o opozivu, pogotovo jer se bliže lokalni izbori. Čak bi i proceduralna odugovlačenja bila dovoljna za to, jer je potrebno samo da do toga ne dođe u ovoj godini, s obzirom da u izbornoj godini se ne mogu raspisivati novi izbori i Mandić bi ostao na funkciji.