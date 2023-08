Ljetno kino Stari Grad će opet biti najatraktivnija lokacija za ljubitelje filma

Općina Stari Grad nastavlja dugogodišnju praksu pružanja podrške vodećem filmskom festivalu u Jugoistočnoj Evropi, Sarajevo Film Festivalu, a koji se održava 29. put u našem gradu. Danas su ugovor o dodjeli sredstava potpisali Mirsada Smajić, ovlaštena za vršenje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala. Općina Stari Grad iz svog budžeta obezbijedila je 25.000 KM za potrebe 29. SFF-a. Većina ovih sredstava namijenjena je za realizaciju Ljetnog kina Stari Grad na Trgu Prve brigade policije. Ovo je treća godina da će brojni ljubitelji filma iz Sarajeva, BiH, regije, Evrope i čitavog svijeta uživati u filmskim projekcijama u samom srcu Starog Grada, u neposrednoj blizini Baščaršije sa nezaboravnim pogledom na sarajevski simbol i ljepoticu Vijećnicu.

Mirsada Smajić, ovlaštena za vršenje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika izrazila je zadovoljstvo što Općina Stari Grad na razne načine daje podršku organizaciji Sarajevo Film Festivala. „SFF je ponos našeg grada i države i zaslužuje svu moguću podršku javnih institucija, privatnog sektora, ali i ukupnog građanstva, jer koristi od ove manifestacije imaju svi. Nadam se da će Ljetno kino Stari Grad kao i protekle dvije godine biti jedna od omiljenih festivalskih destinacija“, izjavila je Smajić.

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović naglasio je da podrška Općine Stari Grad nikad nije izostala. „Podrška koju dobijamo od Općine Stari Grad se ne oslikava samo u novcu, već i u zajednici u kojoj djeluje SFF. Pogotovo to dolazi do izražaja pokretanjem Ljetnog kina Stari Grad u saradnji sa Općinom, koje daje novu vrijednost Festivalu. Kapacitet ovog atraktivnog kina na otvorenom će biti oko 500 mjesta, u slučaju kišnih padavina, rezervna lokacija za posjetitelje će biti BKC“, kazao je Marjanović.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Seid Škaljić. „Općinsko vijeće Stari Grad uvijek će podržati sve pozitivne inicijative, a koje se tiču Sarajevo Film Festivala. SFF nije više regionalni, već i svjetski poznat festival, te u velikoj mjeri doprinosi pozitivnoj slici Sarajeva i čitave BiH“, naglasio je Škaljić.

Sarajevo Film Festival, 29. po redu, održat će se u periodu od 11.08. do 18.08.2023. godine.

Filmski program na SFF Ljetnom kinu Stari Grad:

• Petak, 11.08. u 21:00, projekcija filma „Poljubite budućnost/Kiss the future“ (Nenad Čičin-Šain, 103 min)

• Subota, 12.08. u 20:45, projekcija filma „Samo kad se smijem/Only when I laugh“ (Vanja Juranić, 73 min)

• Nedjelja, 13.08. u 20:45, projekcija filma „Bosanski lonac/Bosnian pot“ (Pavo Marinković, 103 min)

• Ponedjeljak, 14.08. u 20:45, projekcija filma „Sirin“ (Senad Šahmanović, 87 min)

• Utorak, 15.08. u 20:45, projekcija filma „Smrt djevojčice sa žigicama/The death of the little match girl“ (Goran Kulenović, 114 min)

• Srijeda, 16.08. u 20:45, projekcija filma „Umri prije smrti/Die before death“ (Ahmed Imamović, 94 min)

• Četvrtak, 17.08. u 20:45, projekcija filma „Kajmak/Kaymak“ (Milcho Manchevski, 106 min)

• Petak, 18.08. u 20:45, projekcija filma „Hotel Pula“ (Andrej Korovljev, 95 min)