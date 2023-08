Cvitanović odgovorio Nešiću: Srpska vojska je palila, razarala i silovala po Vukovaru, Osijeku, Škabrnji...

Predsjednik HDZ 1990 jučer je dao osvrt na komentar i nastojanja ministra sigurnosti BiH, na što je Nešić u četvrtak izjavio kako je “zanijemio pred količinom mržnje” koju je, po njegovim tvrdnjama, iznio Cvitanović. “Oluja” se svodi na progon 250.000 Srba i ubistva nedužnih civila i sve to opisuje kao nekažnjeni zločin. “Vaše riječi su nam otrežnjenje i nauk da zlo nije umrlo, da se takvih poput vas moramo dobro čuvati da se našoj djeci zlo ne bi ponovilo”, poručio je predsjedniku HDZ 1990.

Zatražili smo komentar predsjednika HDZ 1990 Ilije Cvitanovića, koji nam je u telefonskom razgovoru kratko iznio svoja promišljanja:

- Kao što sam jučer rekao mnogo je pitanja iz naše prošlosti oko kojih Hrvati i Srbi neće naći zajednički jezik. Hrvatska vojska je pobijedila srpskog okupatora u nametnutom, pravednom oslobodilačkom ratu. Pobunjeni Srbi i oni koji su podržavali vodstvo SAO Krajine otišli su na poziv srpskih vlasti iz Beograda, oglušili su se na poziv predsjednika Tuđmana koji je pozvao hrvatske građane srpske nacionalnosti da ostanu u svojim kućama pod uslovom da priznaju legalnu hrvatsku vlast. Međutim, ljudi o kojima govori Nešić su otišli na poziv vlasti u Beogradu, što potvrđuje kako je u pitanju bila velikosrpska ideologija kojom su zavedene mase pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Svi diplomatski napori kao i politički razgovori koji su prethodili prije operacije “Oluja“ propali su zbog neprihvaćanja srpske strane.

Odbili su i posljednji plan međunarodne zajednice o srpskoj autonomiji u Hrvatskoj, što opet potvrđuje kako je političko vodstvo SAO Krajine imalo secesionističke planove o stvaranju Velike Srbije, kao ekskluzivno države srpskog naroda prekrajanjem granica federalnih jedinica u okviru Jugoslavije. To su fakti i dokazane činjenice, nema tu nikakve mržnje o kojoj govori Nešić, moguće je da mu smeta istina. Srpska vojska je palila, razarala i silovala po Vukovaru, Osijeku, Škabrnji, Gospiću, Dalju… Raketirala je Zagreb i protjerala 170 000 Hrvata iz Posavine, poklala Hrvate u Briševu, Vlašiću kod Travnika, međutim Hrvati to nisu radili u Novom Sadu, Beogradu, Čačku ni u Banja Luci nego su vodili pravedan oslobodilački rat. Stoga, ministar Nešić nema nikakvo moralno-etičko pravo iznositi takve ocjene jer one jednostavno ne stoje. Nikakvo zlo za Srbe i srpski narod nije došlo od Hrvata, prema tome ne morate se ni čuvati ni bojati. Kao što možemo vidjeti iz vaših istupa ideje koje su posijale zlo na ovim prostorima još uvijek žive ali budite sigurni ako se Hrvati opet budu trebali braniti, poručujemo vam da ste jednom “slomili zube i opet ćete“.

Srpska vojska je protjerala 170.000 Hrvata iz bosanske Posavine, ono što je danas prostor RS. Zašto Nešić ne obilježi pogrom hrvatskog naroda s tog prostora, koji ni na koga nisu pucali, koji su goloruki morali napustiti svoju imovinu koja im je na kraju uništena i opljačkana. I u tom pogledu imamo svojevrstan raritet, Srbi u Republici Hrvatskoj su se vratili ili se u određenoj mjeri vraćaju, priznata su im politička prava, njihovi politički predstavnici aktivno sudjeluju u političkom životu, smiju slobodno govoriti i u Saboru i u medijima. Ko se vratio u Posavinu, je li tim ljudima obnovljena imovina, zašto za njih ne pitate ministre Nešiću?“