Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, za "Avaz“: Nema duplih igara oko BiH!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ jučer je govorio o posjeti BiH, političkoj situaciji u našoj zemlji, "Otvorenom Balkanu", Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a i predsjedniku RS, ali i o sankcijama čelnicima manjeg entiteta, među kojima je i Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH.

Nema zavjera

Na pitanje o čemu je razgovarao s rukovodstvom RS, jer je jučer ranije tokom dana rekao da su ti razgovori bili dugi, otvoreni i nimalo laki, kazao je:

- Razgovarali smo o ekonomskim temama, razgovarali smo o poziciji koju danas ima Srbija, o situaciji u regionu. Oni su mene upoznali sa situacijom u BiH i Republici Srpskoj. Govorili smo, naravno, i o sankcijama. Govorili smo i o pitanjima kako se to odražava na javne finansije i ekonomiju. Govorili smo o podršci Srbije važnim projektima. I, naravno, nikakvih tu zavjereničkih pitanja niti drugih stvari nije bilo. Nažalost, šta god da uradite, nikada nećete biti dovoljno dobri. Ali na to sam već navikao. Kada ispadnete krivi i kada neko pokuša da vas linčuje, onda poslije toga naviknete na sve i slušate svakojake.

Ponovio je, a što je, kako je kazao, i zvaničan stav Srbije, da „uvijek poštuje teritorijalni integritet BiH“.

- I, naravno, spremni smo da pomognemo svima. Ali ljudi iz RS traže i očekuju našu pomoć i podršku i mi ćemo njima da pomažemo. Što se tiče drugih stvari, mi smo spremni da pružimo svaku vrstu podrške i onima iz bošnjačke sredine. Recimo, ako me pitate za konzulate, ako hoćete da otvorite konzulat BiH u Nišu, Kruševcu, izvolite, u Novom Pazaru smo dali sve dozvole. Šta god hoćete, može. To je za nas pitanje normalnih, racionalnih odnosa. Vjerujem, kada se stvari tako postave, da će biti mnogo bolje, a ne priča o besmislenim zavjerama u kojima samo treba jedni protiv drugih da govorimo i da se svađamo i čupamo - kazao je Vučić.

Svi pod sankcijama

Vučić je odgovorio i na pitanje kako gleda na posljednje sankcije SAD čelnicima manjeg entiteta, među kojima je i Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH.

- Neću da govorim u detalje o tome do sutra (danas, op. a.), ali vama mogu da kažem da mi to na jedan veoma ozbiljan način sagledavamo. Sada su pod sankcijama kompletno rukovodstvo Republike Srpske i šef Bezbjednosno-informativne agencije u Srbiji. Također, neki od lidera Srba s Kosova i de facto niko drugi u regionu nije pod sankcijama. Čini mi se da i to govori određene stvari. Za neke jedno, za nas drugo. Ali, sasvim svejedno, morat ćemo da vidimo na koji način da prije svega prevazilazimo ekonomske teškoće i političke prepreke koje iz toga proizilaze i da vidimo kako da zbijemo redove i pomognemo jedni drugima u ovakvoj situaciji - rekao je Vučić.

Zatvorena vrata

Govoreći o tome da se često spočitava da je Srbija faktor nestabilnosti u regionu i da snažno podržava Dodika, koji provodi neustavne odluke u BiH, ne poštujući Kristijana Šmita (Christian Schmidt), visokog predstavnika, kazao je da je „vidio danas kako neki govore da su vidjeli šta su mi snovi“.

- Ja podržavam ono šta ja govorim. Imam i usta i jezik. U uvijek sam veoma iskren i veoma pošten. I nikada se ne igram nikakvih duplih igara ni oko pitanja BiH, ni oko pitanja Kosova, niti po pitanju bilo čega drugog. Sve što mislim, ja to javno kažem. A ja da objasnim nekome ko to neće da čuje šta je to šta ja mislim, on nikada to neće da uradi. Već, poput pojedinih čelnika iz Sarajeva, da govori svakom strancu: “Ej, je l’ znaš ti šta oni govore iza zatvorenih vrata?” Otkud ti znaš šta ja pričam iza zatvorenih vrata? I to vam sve govori. Kada nemate drugi dokaz, onda jedino čime se bavite, to je rekla-kazala. E, ta rekla-kazala dovodi cijeli region u problem, a ne moja podrška bilo kakvim vanustavnim aktivnostima u BiH. Jer ono što Srbija i ja lično podržavamo jeste Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak u skladu s Dejtonskim sporazumom i pravima ustanovljenim za tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Ni manje ni više, tačka - potcrtao je Vučić.

“Otvoreni Balkan” je budućnost

Vučić nam je rekao da se snažno zalaže za ekonomska pitanja dviju zemalja i da je “Otvoreni Balkan” budućnost.

- “Otvoreni Balkan” je budućnost i sve zavisi od toga koliko ćemo pametnih ljudi u regionu da imamo, a ne koliko ćemo imati ljudi koji čeznu za sukobima kako bi konačno mogli da budu nešto, pošto u miru ne mogu da budu ništa - kazao je Vučić.

Posjeta Srpcu

Vučić je jučer posjetio Srbac, zajedno s članicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom RS Miloradom Dodikom. Tom prilikom je najavio nastavak ulaganja u ovaj entitet koji se bori s finansijskom krizom.

Dodik i Vučić su se jučer prvo sastali s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem u manastiru Osovica u Srpcu, nakon čega su prisustvovali otvorenju vrtića čiju je izgradnju finansirala Srbija