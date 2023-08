Dodik: Nećemo zaboraviti Srbe stradale na Petrovačkoj cesti

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca da neće biti zaboravljeni Srbi stradali na Petrovačkoj cesti u "Oluji" 1995. godine.

Dodik je istakao da na ovom mjestu stradanja Srba i u Drugom svjetskom ratu i u proteklom nijedan državnik do sada nije bio, ali da su tu danas on i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kako bio podstakli da bude završen planirani objekat kod spomenika i da bi svako znao šta se ovdje dogodilo - da su tu pobijeni srpski civili bez ijednog razloga.

Stradanje srpskog naroda

- Nećemo zaboraviti naše žrtve - rekao je Dodik u obraćanju nakon polaganja vijenaca zajedno s predsjednikom Srbije na spomen-obilježje na Petrovačkoj cesti povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja" 1995. godine.

Dodik je rekao da se danas na Petrovačkoj cesti obilježava stradanje srpskog naroda i u Drugom svjetskom ratu, pa je to ponovljeno i 1995. godine, kada su na identičan način ubijani Srbi.

On je rekao da je Srbija bila sklona do Vučića da potisne ove događaje, da su mu direktno govorili: "Nemojte da to radimo, da ne ljutimo druge", ali da je danas to sve promijenjeno.

Srbija jača

- Svjedočimo tome da je Srbija danas jača, da je RS danas snažna i jaka i pomognuta od Srbije kao nikada do sada - naglasio je Dodik.

On je istakao da su četiri opštine u Federaciji BiH gdje je većinsko srpsko stanovništvo izdašno pomagane sredstvima Srbije i RS i da će to biti nastavljeno i ubuduće.