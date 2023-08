Vučić: Poštujemo teritorijalni integritet BiH, pa ćemo stoga tražiti da i oni poštuju naš

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija poštuje Povelju UN, princip međunarodnog prava i u skladu s tim poštovala je, poštuje i poštovat će norme Dejtonskog mirovnog sporazuma.



- U skladu sa tim poštovat ćemo BiH kao zemlju dva entiteta i tri konstitutivna naroda - rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Banjoj Luci nakon sastanka zvaničnika i Savjeta za saradnju RS i Srbije.

Ekonomska saradnja

Vučić je ponovio da će Srbija nastaviti da ekonomski sarađuje sa BiH.

- Republika Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i od te zemlje očekuje da poštuje teritorijalni integritet Srbije u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. To nije bio slučaj na glasanju u Vijeću Evrope pa smo zamolili naše prijatelje iz BiH da ubuduće pokazuju poštovanje za teritorijalni integritet Srbije na isti način kao što mi pokazujemo poštovanje za teritorijalni integritet BiH - rekao je Vučić.

Što se tiče sankcija, rekao je da nije jednostavno kad vam najmoćnija zemlja na svijetu uvede sankcije, prvo Srbima na sjeveru Kosova, a da istovremeno ne kažnjava nikoga s albanske strane a koji bi, kako kaže, iz mnogo razloga trebalo da budu kažnjeni.



Rekao je da su poslije toga došle sankcije protiv direktora Bezbjednosno informativne agencije Srbije, u međuvremenu sankcije Dodiku, a nakon toga i sankcije rukovodstvu RS.

- To nisu dječije igre to su za nas teške stvari ali vidite dovoljno je jasno protiv koga su sankcije podizane - rekao je on i dodao da se time može dovesti u pitanje nepristrasnost onih koji ih uvode.

Pogrešni efekti

Rekao je da sankcije uvijek donose pogrešne efekte, a sankcije protiv rukovodstva RS smatraju neprimjerenim i nezasluženim.

Rekao je da će se prema sankcionisanim osobama odnositi kao da ne postoje i neće se s njima saglasiti.

Vučić je rekao da ne može da razumije zašto "neko" nije želio da glasa da se u Bijeljini otvori konzulat Srbije, uz zahvalnost Željki Cvijanović i Željku Komšiću, članovima Predsjedništva BiH, što su tu odluku podržali.

- Ne razumijem zašto su neki glasali protiv ako smo mi dali sve dozvole za otvaranje bh. konzulata u Novom Pazaru, nemamo problem nikakav ako želite da otvorite u Nišu dobro došli, u Čačku, gde god želite, dat ćemo vam dozvolu u roku od dva dana - rekao je on i dodao da Srbija želi da sarađuje s BiH na svim projektima, uključujući i Otvoreni Balkan.