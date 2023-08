HP Mostar demantirao vijest o zloupotrebi preporuke o skraćenom radnom vremenu zbog vrućina

Hrvatska pošta (HP) Mostar izvršila je reorganizaciju dostave u sklopu postojećeg radnog vremena s ciljem kraćeg zadržavanja djelatnika na vanjskom radu, napisali su to u demantu nakon što je Nezavisni sindikat radnika HP-a Mostar priopćio kako je uprava poduzeća, posluživši se preporučenim mjerama Vlade FBiH u uvjetima ekstremnih temperatura, bez konzultacija sa Sindikatom promijenila radno vrijeme poštarima, ali na njihovu štetu.

- Zbog objektivnog informiranja javnosti smatramo potrebnim demantirati vijest o zloupotrebi preporuka Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o skraćenom radnom vremenu koju je svojim priopćenjem objavio NSDHP. Temeljem spomenute preporuke, HP Mostar je izvršio reorganizaciju dostave u sklopu postojećeg radnog vremena s ciljem kraćeg zadržavanja djelatnika na vanjskom radu - napisali su iz HP Mostar.

Petodnevni režim rada

Naime, kako dodaju, poštari u univerzalnoj dostavi bez obzira na organizacijski model dostave rade tjedno u 5-dnevnom režimu rada, izuzev kada se mirovine datumski preklope sa subotom.

Pojašnjavaju da je njihovo dnevno radno vrijeme u normalnom režimu rada od 7 do 15.30 sati s uključenom pauzom od 30 minuta.

- Obzirom da Hrvatska pošta Mostar organizacijski ima nekoliko modela na koji je organizirana dostava poštanskih pošiljaka (organizacija na užoj dostavi, auto dostava za šire i najšire dostavno područje, dostava gdje nema organizirana auto dostava), a imajući u vidu preporuku koju je donijelo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vezano za vremensku nepogodu, Uprava Društva je svojom Okružnicom 40/23 definirala skraćenje boravka radnika na dostavi na otvorenom - ustvrdili su iz HP-a Mostar.

Skraćen boravak

Dalje navode kako je za sve radnike na dostavi koji rade na užem dostavnom području skraćen boravak na dostavi i sukladno Okružnici je od 7.30 do 12 sati, te da je ostatak radnog vremena predviđen za rad u poštanskom uredu na pripremi pošiljaka za dostavu naredni dan.

- Za sve radnike na dostavi koji rade u auto dostavi (dostava se obavlja službenim vozilima) na širem i najširem dostavnom području organizacijski je u normalnom režimu rada predviđeno da skupa na dostavu idu 2 poštara u jednom autu i radno vrijeme je od 7 do 15.30 sati), a prema novoj Okružnici 40/23 za vrijeme trajanja vrućina predviđeno je da se poštari razdvoje i da kraće borave na dostavi (Poštar 1 od 7.30 do 11.30, Poštar 2 od 11.30 do 16 sati, uz rotaciju smjena na tjednoj razini) - pojasnili su.

Još ističu da je Okružnicom posebno napomenuto rukovoditeljima koji na terenu organiziraju dostavu da najoptimalnije organiziraju i rasporede radnike na dostavi kako bi se zadovoljila svrha zbog koje se i donosi ova mjera, a to je skraćenje boravaka na otvorenom radnika zaduženih za dostavu.

Model „auto dostave“ je, kako pojašnjavaju, zamijenio stari način dostave sa mopedima na ruralnim područjima sa dostavom službenim klimatiziranim vozilima, kako bi se uvjeti rada djelatnika na dostavi značajno unaprijedili, a time i učinkovitost dostave.

Radnici na dostavi

- Za sve radnike na dostavi koji rade na dostavnim područjima gdje nemamo organiziranu auto dostavu skraćen je boravak na dostavi i sukladno Okružnici je od 7.30 do 12 sati, a ostatak radnog vremena predviđen je za rad u poštanskom uredu na pripremi pošiljaka za dostavu naredni dan - ustvrdili su iz HP-a Mostar.

Napomenuli su da su se obavile konzultacije sa Sindikatima prilikom donošenja Odluka o radnom vremenu, u skladu s važećim propisima.

U konkretnom slučaju, kako dodaju, ne radi se o izmjeni radnog vremena već o „privremenoj izmjeni organizacije rada na dostavi“ do 31. kolovoza, a uslijed visokih temperatura temeljem preporuke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Sukladno Pravilniku o radu postoje četiri radna mjesta predviđena za rad na dostavi, i to: Pomoćni radnik za poštanske poslove, Poštar, Poštar za brzu dostavu i Poštar-operater u poštanskom prometu.

- Ukoliko radnik na dostavi 'samo' radi na poslovima prikupa i dostave pošiljaka brze pošte raspoređuje se na radno mjesto Poštar za brzu dostavu i sukladno Pravilniku o radu obzirom na složenost posla ima cca. za 5 posto veći koeficijent od Poštara odnosno za cca. 10 posto veći od Pomoćnog radnika za poštanske poslove - napisali su u demantu.

S obzirom na to kako je pošiljka „brze pošte“ kao i svaka druga pošiljka koju dostavljači dostavljaju u svakodnevnom radu, ali samo sa drugačijim tretmanom kada je rok u pitanju, sukladno opisu poslova za radna mjesta Pomoćni radnik za poštanske poslove i Poštar (Poštar-operater u poštanskom prometu) obveza je dostava i pošiljaka brze pošte kada se za to postoji poslovna potreba.

Veći obim pošiljki

Ukoliko Pomoćni radnik za poštansko poslovanje i poštari imaju veći obujam pošiljaka brze pošte na svom dostavnom rajonu zbog bilo kojeg razloga predviđena je da rukovoditelji odobre stimulacije.

Što se tiče pregovora o GKU (Granski kolektivni ugovor), iz HP-a Mostar tvrde da su netočne tvrdnje da ni jedan prijedlog od Sindikata koji sudjeluju u pregovoru nije uvažen.

- Na sastancima predstavnika Uprave Društva i oba Sindikata obzirom na složenost usuglašavanja (dva javna poduzeća – HP Mostar i BH Pošte i tri Sindikalne organizacije) kao najoptimalnije rješenje predloženo je da se dio traženih prava riješi kroz Granski kolektivni ugovor, a dio zahtijeva da svako od javnih poduzeća (HP Mostar i BH Pošte) riješi interno sukladno financijskim mogućnostima kroz izmjene Pravilnika o radu. Sukladno tome Uprava HP Mostar iznijela je sindikalnim organizacijama koje djeluju u Društvu konkretan prijedlog povećanja od 5 posto za sva radna mjesta srednje stručne spreme (SSS), po okončanju pregovora vezanim za Granski kolektivni ugovor - dodaju iz HP-a Mostar.

Napominju kako su svim radnicima HP Mostar od 1. siječnja ove godine, uzimajući u obzir ekonomske prilike koje su bile evidentne (poskupljenja) i inflacija, te financijske mogućnosti Društva i prije otpočinjanja granskog kolektivnog pregovaranja linearno povećali plaće za 7 posto.

Temeljem odredbi Granskog kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu HP Mostar o usklađivanju TO (toplog obroka) sa prosječnim rastom plaća u FBiH (obzirom na rast prosječne plaće u FBiH) svim radnicima je povećana naknada na ime toplog obroka od prosinca 2022. godine do kraja srpnja 2023. godine za 28 posto.

Uzimajući u obzir pozitivno poslovanje u prvom polugodištu 2023. godine., Uprava Društva će i u budućim postupanjima nastojati kontinuirano raditi na poboljšanju materijalnih uvjeta rada za sve radnike Društva, zaključuju iz HP-a Mostar.