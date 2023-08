Nikšić: Imamo namjeru u kompanije dovesti ljude koji će provoditi politiku Vlade

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić oglasio se na društvenim mrežama gdje je podijelio naredne korake Vlade FBiH.

- Ne mogu baš reći da ima nešto što smo planirali, a nismo uradili.

Ali ono što cijenim i ja sam, a i iz komunikacije sa građanima, iz komunikacije sa predstavnicima političkih partija parlamentarne većine to je činjenica da nismo do kraja proveli priču u upravama javnih preduzeća, u agencijama, u društvima u kojima Vlada FBiH ima većinski udio – naveo je Nikšić.

Dodao je da to ustvari pokazuje da mi nismo došli ovdje da se bavimo kadroviranjem i sječom kadrova nego da prije svega probamo usaglasiti i provoditi programe i politike oko kojih smo se dogovorili.

- Svakako da imamo namjeru u te kompanije dovesti ljude koji će provoditi politiku Vlade. U nekim smo to već uspjeli u nekima to već radimo, u nekima nam to predstoji, ali sasvim izvjesno će i to doći na red – navodi Nikšić.