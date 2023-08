Trivić: Moguće je da budem kandidat za gradonačelnika Banja Luke

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je da postoji opcija da bude kandidat za gradonačelnika Banja Luke.

- Mi svakog ko se bori protiv režima smatramo našim saradnikom, ma šta ružno o nama rekao. Ne odgovaramo na prozivke iz opozicije, jer je naš jedini politički protivnik režim, ali i pomagači režima koji se formalno deklarišu kao opozicija – kaže Trivić za Srpskainfo, govoreći o tome kakve su šanse da stane u istu kolonu sa PDP, SDS i Nebojšom Vukanovićem protiv Milorada Dodika, imajući u vidu kritike koje dobija od Vukanovića, ali i činjenicu da je Draško Stanivuković funkcioner PDP.

Istakla je da s obzirom na to da predstoje lokalni izbori, u najvećem broju lokalnih zajednica vjeruje da će nastupiti zajedno s drugim strankama opozicije.

Kvalitetni kandidati

Trivić je izjavila da će Narodni front stati uz mnoge kandidata iz opozicionih stranaka poput Ljubiše Petrovića, a vjeruje i da će opozicija stati iza kvalitetnih kandidata koje će predložiti Narodni front u pojedinim lokalnim zajednicama.

Što se tiče “opšte borbe protiv režima”, odnosno borbe protiv SNSD i Milorada Dodika, kaže da je NF spreman na svaki vid saradnje sa drugim strankama u cilju rušenja režima.

– Ali, ne sa onima koji su pod Dodikovim skutima, poput Stanivukovića. O tome treba da razmišljaju u PDP. Mi smo, kao stranka, vrlo precizni po tom pitanju. I nepokolebljivi u stavovima koje iznosim. Narod je prepoznao odlučnost Narodnog fronta da bude istinska alternativa i to osjetim na svakom koraku, a najveći dio vremena provodim na terenu širom RS – istakla je Trivić.

Alternativa, ali neophodna

Na pitanje koliko je Narodni front uspio da se nametne kao alternativa vlasti, ali i opoziciji, za koju tvrdi da nije dovoljno ili nije uopšte opozicija, izjavila je da oni jesu alternativa, neophodna da bi opozicija bila zaokružena kao višečlani subjekt što se bori, svako svojim pristupom, sa režimom.

- Dijelu opozicije uvijek nedostaje jasna i nedvosmislena politika u odnosu na režim, a svako malo ih prate u njihovim akcijama ili ne prate. Sve zavisno od toga šta je na meniju režima. Alternativa režimu jesmo i naš rad i način djelovanja su jasno profilisani po tom pitanju. Na tim osnovama nastao je Narodni front. Spas za RS je da s vlasti odu oni kojima su lični interesi jedini za koje znaju, koji su, zloupotrebljavajući nacionalne teme zarad ostanka na vlasti, spremni da RS i njen narod gurnu u duboku izolaciju i sve težu ekonomsku i finansijsku situaciju. Mi ih u tome, kao ni u čemu drugom što dolazi iz njihovih redova kao “inicijative”, nećemo pratiti, što smo i pokazali na posljednje tri posebne sjednice Narodne skupštine. Cirkuska predstava za javnost od koje građani nemaju ništa. O tome najbolje svjedoči način kako su se većina i gradonačelnik ekspresno dogovorili oko teniskih terena na koje su, uz niz nezakonitosti, potrošili 55 miliona maraka iz narodne kase!? Sada se fingira sukob sa nižerangiranim funkcionerima SNSD, poput Ljube Ninkovića ili Vlade Đajića, da bi narod zaboravio duboku simbiozu i sinergiju gradonačelnika sa prvim čovjekom SNSD. Riba smrdi od glave. Zašto je utihnula kritika prema “glavi”, zašto je nestalo famozno drvo, šta je s Timom za reviziju i dokle je stigla borba protiv korupcije u gradu? Šta je s Kajak terasom i zašto zemljište do danas nije privedeno namjeni? Sukob lične, ali ne i političke prirode, postoji na relaciji Stanivuković – Đajić, ali stvari zbog kojih Đajić napada Stanivukovića su potpuno različite od onih zbog kojih ga kritikujemo mi iz Narodnog fronta. Naši odbornici u gradskom parlamentu su opozicija navodno “dvojnim” gradskim vlastima – i gradonačelniku i skupštinskoj većini. Za nas tu nema razlike – ističe.

Na pitanje da li će biti kandidat za gradonačelnika Banja Luke, te činjenicu da je Stanivuković njoj već poručio da joj nije potreban „legitiman poraz u Banjoj Luci“, aludirajući na to da bi on pobijedio i kako to komentariše, izjavila je da niko za sebe neće reći da će izgubiti, pa tako ni Stanivuković, iako je svjestan svog katastrofalnog rejtinga u Banjoj Luci.

- Prerano je da govorimo o kandidaturama, ali ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi Narodni front podržao aktuelnog gradonačelnika. Njegov mandat odavno nema politički legitimitet, jer je pogazio sve principe na kojima je dobio povjerenje građana – prije svega onaj o borbi protiv korupcije i transparentnu Gradsku upravu.

Uz to, posljednja Stanivukovićeva grčevita odbrana režima, po pitanju aktuelne političke krize, kada ih je nazvao “braniocima RS”, iako su oni najodgovorniji za katastrofalno stanje u kojem se RS nalazi, potpuno ga diskvalifikuje da ga bilo ko može smatrati kandidatom opozicije.

"Bitka u jednoj kući"

Stoga želimo poručiti građanima Banja Luke da ćemo im kao odgovorna stranka omogućiti alternativu prilikom izbora za gradonačelnika naredne godine. Izbor ne može biti između dva režimska kandidata, Stanivukovića i nekog iz SNSD, jer je to “bitka u jednoj kući”. Građani Banja Luke zaslužuju stvarni izbor – između onih koji vide narod kao sluge, a to su i režim i Stanivuković, i između nas koji politiku promišljamo kao služenje narodu.

Mi ćemo u skladu sa tom prijekom potrebom koncipirati naše političko djelovanje, što uključuje i mogućnost da i ja budem kandidat – rekla je između ostalog Jelena Trivić.