Delegacije kod nekadašnjeg logora Heliodrom u Mostaru: Nije ljudski ovdje graditi muzej

Članovi Udruženja logoraša Mostar, Kruga 99 i Connecticut State Univerziteta položili su cvijeće na lokalitetu Heliodrom u Mostaru, te odali poštu logorašima stradalim u ovom logoru HVO-a. Ova aktivnost je, kako su poručili, protest protiv necivilizacijske izgradnje Muzeja HVO-a na prostoru Heliodroma.

- Ovo za nas nije bio nikakav politički stav. To je ljudski stav – poslati signal da na ovakvom mjestu nije uredu razmišljati o osnivanju Muzeja za HVO. U ovakvim okolnostima, na mjestu gdje su počinjeni ljudski zločini. To je ljudska dužnost, da pošaljemo signal da nas ima kojima je to neprihvatljivo - izjavio je Bojan Šošić iz Kruga 99.

U udruženju logoraša Grada Mostara nisu iznenađeni što ih je i ovog puta kod kompleksa nekadašnjeg logora dočekala zaključana kapija.

- Došli smo pred kompleks Heliodroma da odamo počast stradalim logorašima i kako bismo pokazali pravo lice onih koji ovdje grade Muzej. Pravo lice onih koji gospodare ovim prostorom. Mi smo navikli na zatvorenu kapiju. Ništa nas ovo nije razočaralo. Samo je potvrđeno ono što godinama govorimo za ljude koji provode politiku koja je samo slijed onoga što se dešavalo 1993. i 1994. godine - izjavio je Hajdarović.