Alen Glavović posjetio grob Srđana Aleksića: Njegov sam dužnik do kraja života, morao je umrijeti da bih ja živio

Kao i prethodnih, i ove godine Alen Glavović doputovao je iz Švedske u rodno Trebinje i, zajedno sa svojom suprugom Fatimom i Radom Aleksićem, posjetio je grob svog prijatelja Srđana Aleksića, koji je, kako kaže, dao svoj život da bi on danas živio.



Zajedničke uspomene

- Njegov sam dužnik i dužan sam da do kraja života dolazim na Srđanov grob, a nadam se da će to nastaviti i moja djeca. Ja sam mu zahvalan, ali i tužan jer je on morao dati život za mene, morao je umrijeti da bih ja živio. Teško je, ali život mora da teče dalje, da se borimo s tim. Neki ne misle da je on mene spasio, ali znamo pojedini Trebinjci i ja da se to tako desilo - rekao je Glavović na Srđanovom grobu.

Srđanov otac Rade kazao je da mu je uvijek drago sresti Alena i prisjetiti se zajedničkih uspomena. Kako je rekao, Alen se pokazao kao dobar čovjek i cijeni ono što je Srđan učinio za njega, a cijeni i ono što znači Srđanovo djelo za čovječanstvo.

To me čeliči

- Tako je to, prolazi 31. godina, a kao da je jučer bilo što se tiče vremena, tuga stoji, ali i ponos na Srđana i njegovo djelo. Ponosan sam što mnogi dobri ljudi usvajaju Srđanovo djelo. Česti su susreti s tako finim ljudima pa potekne suza i kod njih i kod mene, ali ne od žalosti, nego od neke ljudske dobrote i to me drži i to me čeliči i čini me sposobnim da ovako razgovaram - istakao je Rade.

Podsjetimo, Srđan Aleksić umro je 27. januara 1993. godine od posljedica povreda zadobivenih 21. januara, kada je pokušao i uspio odbraniti svoga prijatelja Alena Glavovića od četvorice pripadnika Vojske RS.

Vršio ljudsku dužnost

Kobnog dana pripadnici VRS-a su na pijaci u Trebinju legitimirali građane, a kada su ustanovili da je Alen Glavović Bošnjak, počeli su ga udarati. Glavovića je spasio Srđan, kojeg su potom četvorica vojnika brutalno pretukla.

"Umro je vršeći svoju ljudsku dužnost", napisao je njegov otac Rade u čitulji.

Srđanu Aleksiću posthumno je dodijeljena Povelja Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, ali i brojna druga priznanja, ne samo u BiH nego i u regionu.