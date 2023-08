Dodik: Ne postoji nikakav državni projekat RS i Srbije s ciljem povećanja broja žrtava u Jasenovcu

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da ne postoji nikakav državni projekat RS i Republike Srbije da uvećaju broj žrtava u Jasenovcu, s obzirom na činjenicu da o tome postoje razni izvori, argumenti i podaci.



Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu koju je dao vladika pakračko-slavonski Jovan da je slučaj revizionizma u Srbiji i RS masivan kada je riječ o broju žrtava u Jasenovcu, Dodik je odgovorio da niko u RS i Republici Srbiji ne govori na pamet o broju žrtava bilo gdje, a pogotovo u Jasenovcu, te da mu nije jasno odakle ta izjava vladike Jovana koju je dao nekada ranije.

Razni izvori

- Odlučno odbacujem bilo kakvu mogućnost da je državni projekat Srbije i RS da se uveća broj žrtava u Jasenovcu. O zločinu u Jasenovcu su se vodile i vode mnoge naučne i druge rasprave, postoje razni izvori, činjenice i podaci - naglasio je Dodik.

Nažalost, dodao je predsjednik RS, "komunistička vlast nije dozolila da se utvrdi tačan broj žrtava, a same ustaše su prikrivale taj broj kroz razne oblike spaljivanja i utapanja žrtava, tako da svaka žrtva nije mogla biti identifikovana."

Mjesto masovnog pomora

On je rekao da ga je posebno pogodio dio izjave gdje vladika pokušava da negira "samo one izvore sa srpske strane koji govore o broju stradanja, a nije pomenuo one sa hrvatske koji minimizuju taj broj."

- Iz Hrvatske dolaze sramni podaci koji govore da je u Jasenovcu bilo tek 35.000 do 80.000 žrtva - naglasio je Dodik, dodavši da je nepobitna činjenica da je Jasenovac bio masovno mjesto pomora Srba u Drugom svjetskom ratu i to niko ne može da opovrgne.