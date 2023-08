Sve spremno za 29. Sarajevo Film Festival: Građani Sarajeva očekuju kvalitetna filmska ostvarenja

Amil Zujić ističe kako ove godine očekuje najbolje izdanje SFF-a do sada, napominjući da je filmski program veoma kvalitetan.

Postavljen crveni tepih

Povodom ovogodišnjeg 29. Sarajevo Film Festivala, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ispred Narodnog pozorišta jučer je i zvanično postavljen “red carpet” (crveni tepih) sa motivima tradicionalnog bosanskog ćilima, kojim će narednih dana prošetati mnoge poznate ličnosti iz BiH i svijeta.

Sarajevo Film Festival počinje u petak, 11. augusta, premijerom filma "Poljubite budućnost" (Kiss the Future) u režiji Nenada Čičina-Šaina (The Time being), čiji scenarij potpisuju Čičin-Šain i Bill Carter (Miss Sarajevo).

Producenti filma "Poljubite budućnost" su Matt Damon i Ben Affleck za Pearl Street Films i Sarah Anthony za Good Wolves Production