Kovačević: Štitit ćemo interese RS, a ne kao Borenović koji kaže da je spreman razgovarati sa Šmitom

Vlast u Republici Srpskoj će nastaviti odlučno da štiti interese i prava RS i da se bori da očuva njenu poziciju, rekao je danas portparol SNSD-a Radovan Kovačević.



- Za to ćemo uvijek biti spremni da platimo svaku ličnu cijenu, a ne kao Branislav Borenović koji kaže da je spreman da razgovara sa Kristijanom Šmitom ako je dobronamjeran. Kako će biti dobronamjeran kad vidimo šta je uradio i kako se ponašao do sada - rekao je Kovačević za RTRS.

On je rekao da je u najmanju ruku šokantna izjava Borenovića "da je vlast u RS odgovorna što je Njemačka obustavila finansiranje određenih projekata i što su SAD uvele sankcije zvaničnicima RS".

Štićenje RS

- Šta to znači - da treba da odustanemo od toga da štitimo RS, njenu ustavnu poziciju, teško stečenu autonomiju i sva prava RS i njenih građana - rekao je Kovačević.

On je upitao da li to znači da vlast u RS treba da pristane na to da "više ne postoji državna imovina RS, nego da će Sarajevo da odlučuje o tome da li se mogu graditi hidroelektrane ili da Sarajevi bude i vlasnik tih elektrana."

- Da li to znači da Sarajevo odlučuje da li možemo da gradimo puteve i da to više ne budu naši putevi, da odlučuje da li ćemo našim poljoprivrednicima moći da dajemo koncesije na poljoprivredno zemljište i sve ostalo, da Republika Srpska bude bukvalno prazna ljuštura - naveo je Kovačević.

Kovačević je upitao i da li vlast u RS treba da pristane na to da Ustavni sud BiH bez Srba i predstavnika RS donosi odluke koje su uvijek protiv RS i protiv Ustava.

- Da li treba da pristanemo na to da jedan Kristijan Šmit dođe u BiH bez bilo kakve odluke bez bilo čega što je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i Aneksom 10 i kaže - "ja sam visoki predstavnik, više nisu potrebni poslanici u Narodnoj skupštini RS, ja ću sada da donosim odluke i poništavam zakone" - dodao je Kovačević.

Razgovor s Šmitom

On je naglasio da vlast u RS to neće učiniti, za razliku od Borenovića koji je spreman da razgovara sa Šmitom.

- Spremni smo platiti svaku ličnu cijenu kao bismo zaštitili poziciju RS i omogućili da RS više ne plaća cijene, kao što je plaćala kada su Borenović i Mladen Ivanić bili odgovorni u RS, pa se Ivanić hvalio kako je prenio nadležnosti RS i za obavještajnu službu, vojsku, carine, uvođenje i formiranje Uprave za indirektno oporezivanje BiH - rekao je Kovačević.

On je dodao da je na osnovu odluka Borenovića i Ivanića Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas funkcioniše po principu da prvo sve ide institucijama BiH, pa ako nešto ostane onda ide i Republici Srpskoj i njenim građanima.

- Za nas je to neprihvatljivo, a prihvatljivo je i uvijek će biti prihvatljivo da se borimo za RS i svakog njenog čovjeka i građanina - zaključio je Kovačević.